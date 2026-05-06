La fuerte caída de Miguel Oliveira en Balaton Park le deja con “fracturas de escápula y costillas, lesiones en los tendones del hombro y una conmoción cerebral”

Miguel Oliveira ha tenido que dejar MotoGP este año para emprender una nueva aventura en el Mundial de Superbikes. El portugués ocupa el puesto de Toprak Razgatlioglu en el BMW Motorrad WorldSBK Team y el pasado sábado, en la Superpole Race de Balaton Park (Hungría), sufrió un duro accidente. El comunicado médico oficial afirma que el luso tiene “fracturas de escápula y costillas, lesiones en los tendones del hombro y una conmoción cerebral”, “por lo que no participará en el próximo fin de semana de carreras”.

El piloto de 31 años empezó el fin de semana de una de las mejores maneras: 3º posición y podio en la carrera 1 de Balaton Park. Oliveira sufrió en la Superpole Race el fuerte accidente. Sam Lowes se tocó con Locatelli y el italiano se cayó, tirando al suelo al portugués. Además, la moto y el del BMW Motorrad se quedaron en plena pista y dirección de carrera sacó la bandera roja.

Según el comunicado médico, Miguel Oliveira sufrió “fracturas de escápula y costillas, lesiones en los tendones del hombro y una conmoción cerebral durante la Superpole Race del domingo en el circuito de Balaton Park”. Para el portugués y el equipo BMW Motorrad WorldSBK “la prioridad ahora será su completa recuperación, por lo que no participará en el próximo fin de semana de carreras (del 15 al 17 de mayo en el Autódromo de Most, República Checa).

Oliveira está “muy decepcionado, porque con el podio en la carrera del sábado en Hungría” demostraron que van “por el buen camino hacia el éxito”. El portugués sabe que “en las carreras pueden ocurrir contratiempos como las lesiones” y afirma en un vídeo de sus redes sociales: “Ahora empieza una nueva fase. El foco no es sólo volver rápidamente, sino volver al 100%, hacer las cosas de la manera correcta, respetar el proceso de recuperación y asegurarme de que cuando regrese, esté fuerte y preparado para competir al nivel que todos queremos. Sé que será un viaje que requiere un poco de trabajo duro y paciencia, pero una cosa es segura, daré todo para volver aún más fuerte”.

El piloto luso que ha conseguido 4 podios y es 4º en el campeonato, será sustituido por Michael van der Mark en la siguiente cita. El holandés regresa al Mundial de Superbikes, en el que compitió con el equipo oficial de BMW entre 2021 y 2025, logrando dos victorias. Aunque ya no es piloto titular en la categoría de motos derivadas de serie, Van der Mark sigue siendo piloto probador y forma parte del equipo BMW en el Mundial de Resistencia.

“Antes que nada, le deseo a Miguel una pronta recuperación”, dijo van der Mark. “Estoy listo y daré todo de mí para reincorporarme rápidamente. Mi tarea será apoyar a BMW Motorrad Motorsport y al equipo lo mejor posible en Most, recopilar datos importantes para el resto de la temporada y, por supuesto, sumar la mayor cantidad de puntos posible”. Los plazos de la recuperación dirán cuándo estará listo Oliveira para volver a subirse de la moto. El equipo alemán terminó el comunicado: “Este proceso será supervisado de cerca y, en su debido momento, se tomará una decisión sobre la participación de Oliveira en las próximas carreras”.