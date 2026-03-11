Frank Porté presenta su temporada 2026 en la Porsche Carrera Cup Benelux

Frank Porté presentó oficialmente su proyecto deportivo para la temporada 2026 de la Porsche Carrera Cup Benelux en un acto celebrado el pasado viernes 6 de marzo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Durante el evento, Porté compartió sus expectativas para la nueva campaña y expuso las líneas principales de su preparación deportiva ante patrocinadores, colaboradores y periodistas del motor, que pudieron conocer de primera mano el enfoque del equipo para afrontar una temporada exigente y altamente competitiva.

Con el objetivo de optar a la victoria final, el piloto destacó que "arrancamos este 2026 como segundo año en la categoría Porsche Cup con muchísimas ganas de empezar y más preparado que nunca. Tenemos el objetivo ambicioso de intentar ganar el campeonato”.

El calendario de la Porsche Cup Benelux combina circuitos históricos y escenarios habituales del automovilismo internacional, configurando un campeonato equilibrado y de alta exigencia competitiva.

Con la mirada puesta en la primera prueba del calendario, el equipo intensifica el trabajo técnico y la preparación en pista para llegar en condiciones óptimas al arranque del certamen, en una temporada que se presenta clave en la progresión deportiva de Porté.

Calendario 2026 Porsche Carrera Cup Benelux

Circuit de Spa-Francorchamps (Bélgica) — 7–9 mayo

Circuito de Zandvoort (Países Bajos) — 22–24 mayo

Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italia) — 3–4 julio

TT Circuit Assen (Países Bajos) — 31 julio–2 agosto

Hockenheimring (Alemania) — 11–13 septiembre

Noticias relacionadas

Circuito de Zolder (Bélgica) — 16–18 octubre