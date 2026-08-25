El 'zasca' de Amanda Newey por las críticas de Antonio Lobato: ¿Quién...?

Todos en la Fórmula 1 conocen a Adrian Newey, el diseñador mejor pagado y con mayor reputación del paddock desde hace 40 años. No tantos conocen a su mujer Amanda, a pesar de ser una gran fan de Fernando Alonso incluso cuando su marido trabajaba en Red Bull antes de ‘aterrizar’ en Aston Martin.

Muy activa en redes, la señora Newey no ha dudado en reaccionar de forma contundente a un tuit en el que se mencionaban las críticas de Antonio Lobato al nuevo chasis del AMR26.

Fernando Alonso remontó del 18º al 9º en el GP de Países Bajos de F1 gracias a un inteligente estrategia a una parada y la poca degradación de un mejorado Aston Martin, que recibió 16 actualizaciones en Hungría, antes del verano, y otras 5 en Zandvoort, además de estrenar el nuevo motor Honda.

Tras la carrera Newey felicitó por radio a Fernando y éste le respondió que "es un coche maravilloso de pilotar" . Ante la prensa volvió a celebrar el paso adelante del chasis y dijo que que en la parte del motor habrá que “esperar más”, para a resolver los problemas de manejabilidad.

Sin embargo, Antonio Lobato, narrador principal de la F1 en DAZN España y fundador del portal 'SoyMotor', aseguró que el coche de Alonso sigue siendo de los peores en todos los ámbitos y que era el más lento en recta no solo por el motor, también por el chasis y su mala eficiencia aerodinámica.

En la red social 'X' (@Nachez98) se ha hecho eco de la opinión de Lobato y Amanda Newey le ha respondido de forma lacónica, pero de lo más contundente: ¿Who…? (¿Quién…), ha preguntado. Un tuit que se ha hecho viral en segundos.