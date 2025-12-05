Zak Brown y McLaren lo tienen claro: Habrá órdenes de equipo o "lo que haga falta"

Las famosas ‘papaya rules’ pueden saltar por los aires este domingo en Abu Dhabi. Zak Brown, CEO de McLaren, reconoceque llegados a este punto de la temporada el “objetivo claro es el título de pilotos” y advierte que harán “lo que sea” para asegurar que se quede en casa ante la amenaza de Max Verstappen.

El jueves en la rueda de prensa de la FIA, el líder del Mundial Lando Norris esquivó la pregunta sobre las órdenes de equipo en el caso de que Verstappen liderase la carrera, Oscar Piastri fuese tercero y Norris marchase en cuarta posición. Al británico la basta con subir al podio para asegurarse matemáticamente el título. Brown, en declaraciones a Sky Sports F1, ha sido mucho más contundente sobre esta hipótesis.

"¿Órdenes? Sí, por supuesto. Somos realistas. Queremos ganar este campeonato de pilotos. Llegamos al fin de semana sabiendo que Oscar y Lando tienen las mismas oportunidades, aunque obviamente hay una clara diferencia de puntos entre ellos".

"No sabes cómo va a ir la clasificación, la fiabilidad, pero si llegamos a la carrera y está bastante claro que uno tiene una oportunidad y el otro no, vamos a hacer todo lo que haga falta para ganar el campeonato de pilotos. Sería una locura no hacerlo", ha confirmado el jefe de la escudería de Woking.

"Queremos ganar el campeonato de pilotos. Así que veremos cómo se desarrolla la carrera, pero no vamos a dejar de ganar el campeonato porque estemos intentando proteger una tercera y cuarta posición o una sexta y un séptima, o como quiera que se sea la situación", ha insistido.

Sabiendo que Norris tiene 16 puntos de ventaja respecto a Piastri, Brown está convencido de que los pilotos no tendrán ningún problema en aceptar órdenes de equipo en caso de que sean necesarias en Abu Dhabi.

"Es un deporte de equipo, ¿no? Hemos ganado por segundo año el Mundial de constructores y estamos intentando ganar el campeonato de pilotos también como equipo. Aunque suene extraño, si uno de ellos (Lando y Oscar), no puede ganar, quiere que gane el otro. Y eso es lo que quiere el equipo”.