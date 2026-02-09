Zak Brown, CEO de McLaren, desmonta la polémica del motor Mercedes: "Cumple con las reglas"

La 'laguna' en la unidad de potencia del nuevo Mercedes W17 sigue trayendo cola y acaparando gran parte de los titulares relacionados con 'El Gran Circo'. Y como no podía ser de otra manera la polémica también se ha colado en las presentaciones oficiales de otros equipos de la parrilla, como ha sido el caso de McLaren, vigente campeona en el mundiald de pilotos con Lando Norris y también en el de constructores, que se llevaron tras acumular 833 puntos, 364 más que, precisamente, Mercedes.

Los de Woking presentaron este lunes su nuevo monoplaza para el año del cambio de reglamento, este 2026. El MCL40 vio la luz justo a tiempo para echar a rodar en pista en los próximos test oficiales, que se celebrarán del 11 al 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 21 en el circuito de Sakhir (Bahréin). Precisamente desde el país de Oriente Medio se presentó el equipo, que contó con la presencia del CEO de McLaren, Zak Brown, así como el director Andrea Stella y sus dos pilotos, el campeón Norris y el australiano Oscar Piastri, tercero en la clasificación de 2025.

El objetivo de la escudería británica no es otro que seguir brillando, llevarse su segundo título consecutivo de pilotos y el tercer de constructores en tres temporadas. Pero todo apunta que tindrá rivales duros de roer como Mercedes, que ya metió miedo durante el 'shakedown' en el Circuit de Barcelona-Catalunya y que además podría beneficiarse de la laguna en su unidad de potencia.

Cabe recordar que la relación de compresión de los motores, que mide cuánto se puede comprimir la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro, se ha reducido de 18:1 a 16:1. En las últimas semanas saltó la noticia de que la escudería dirigida por Toto Wolff habría logrado cumplir con la relación de compresión de 16:1 en condiciones frías y estáticas, como lo mide la FIA, mientras que aumentaría en condiciones más calientes, cuando el monoplaza echa a rodar en el asfalto. Algunos fabricantes como Audi, Ferrari y Honda consideran que esto daría cierta ventaja a Mercedes, por lo que han presentado quejas formales ante la máxima federación del automovilismo en las últimas semanas.

Sin "ventaja significativa"

Sobre este asunto se sinceró Zak Brown durante la presentación oficial de McLaren. Cabe recordar que la escudería británica es uno de los equipos que poseen un motor Mercedes. El magnate desestima las acusaciones contra el motor del W17.

Brown considera que tan solo son maniobras "políticas". "Es la típica política de la Fórmula 1. El motor ha sido diseñado y cumple totalmente con las reglas", opinó Zak. "Así es este deporte. No es diferente a cosas como los difusores dobles del pasado, que cumplían con las normas", continuaba diciendo.

El magnate del box 'papaya' considera que Mercedes no ha hecho nada irregular a la hora de desarrollar su nueva unidad de potenica, y tampoco considera que esto vaya a suponer una ventaja real para Toto Wolff y su equipo. "No creo que haya una ventaja significativa tal y como dicen los rivales, pero, por supuesto, su trabajo consiste en sacar partido de cualquier ventaja percibida y convertirla en noticia. Pero la realidad es que el motor cumple totalmente con las reglas y ha superado todas las pruebas. Y creo que Mercedes HPP ha hecho un buen trabajo", sentenció.

Sin decisión final

Mientras tanto, la decisión final de la FIA sobre esta cuestión aún no ha salido a la luz. Hace unas jornadas, el medio italiano 'Autosprint' apuntó que la idea del organismo es seguir con el sistema de medición de compresión en estático, pero realizarlo en caliente. Algo que podría truncar todos los planes de Mercedes. Sea como sea, se espera que el asunto sea resuelto antes del primer Gran Premio de la temporada, previsto para el fin de semana del 6 al 8 de marzo en Albert Park (Australia).