Zak Brown ataca a Christian Horner: "Fue demasiado lejos haciendo acusaciones frívolas"

Christian Horner tuvo que despedirse de Red Bull y del paddock de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Gran Bretaña. El relevo se tomó de inmediato y fue Laurent Mekies quién se puso al mando de la escudería de las bebidas energéticas. Mekies tuvo la oportunidad de dar el salto de Racing Bulls hasta el equipo que lideró Horner durante 20 años.

La alegría de Brown

Lo que supuso una pérdida para Horner, parece ser que fue una victoria para el CEO de McLaren, Zak Brown. "Me alegro de que Laurent tenga ahora ese papel", afirma Brown en declaraciones recogidas por 'The Telegraph' y 'DAZN'. "Me cae bien Laurent, esto será bueno para el deporte y espero que podamos volver a centrarnos en competir en la pista" explicó.

El cambio con Mekies

"Siempre habrá aspectos políticos en este deporte, pero creo que será mejor y más sano con Laurent. Soy fan de Laurent, le conozco desde hace mucho tiempo y será bueno competir contra él". La salida de Horner abrió la oportunidad para que Brown hablara sin contenerse.

Según el CEO de McLaren, Horner insistió demasiado en algunos aspectos políticos: "Fue demasiado lejos. Siempre habrá política en la Fórmula 1, como por ejemplo con los alerones flexibles y cosas así, pero cuando empiezas a hacer acusaciones frívolas, simplemente se va demasiado lejos".

Más confianza sin Horner

Con las modificaciones recientes en la categoría, Brown ve una competición más respetuosa entre los equipos. "Cuando miro en el pitlane ahora, veo que todavía estamos luchando duro entre nosotros políticamente, pero la línea ya no se ha cruzado, y antes con él sí se cruzó. Ahora hay un mayor nivel de confianza en que cuando nos sentamos a hablar todos de un tema en el que la confidencialidad es importante, no se utilizará automáticamente como arma política".

"Estaremos en una situación mejor sin él, habrá un poco más de unidad, un poco más de confianza entre nosotros. Mientras luchamos en la pista, fuera de ella podemos hablar de lo que es bueno para el deporte sin que eso distorsione o se abuse políticamente" zanjó Brown.