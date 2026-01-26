KitKat arranca 2026 con el pie a tabla. Nestlé ha elegido su marca más icónica para ponerse el mono de trabajo como chocolate oficial de Fórmula 1, un acuerdo que en España llega con el combustible perfecto: dos grandes citas en el calendario, Barcelona (12-14 de junio) y Madrid (11-13 de septiembre). Dos fines de semana para los aficionados… y dos oportunidades para que la marca convierta su famoso “Have a break” en un eslogan con olor a gasolina.

La alianza no se queda en la visibilidad en pista. Desde este mes de enero, KitKat traslada el espíritu de la F1 a los principales puntos de venta con activaciones en tienda y experiencias pensadas para el fan, también en redes sociales. El gancho más directo es una promoción que promete emoción en estado puro: 100 entradas en tribuna para el FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026. La mecánica es simple: comprar cualquier pack de KitKat marcado con la promo y comprobar en la web de la marca si el ticket ganador está en tus manos. En el GP, además, KitKat contará con Fan Zone, un espacio con actividades para vivir la carrera más allá de las gradas.

“En KitKat arrancamos el año pisando el acelerador. Este 2026 va a ser nuestro gran ‘break’… Hemos preparado la mayor campaña de la historia de KitKat en nuestro país”, explica Carla Sivatte, directora de Chocolates en Nestlé España, poniendo el foco en el diferencial local: España es el único país de Europa con dos carreras.

Para redondear el despliegue, la marca presenta dos innovaciones de edición limitada. La primera apunta directo al lineal y a la curiosidad: un coche de F1 de chocolate en tamaño mini, con interior crujiente (cereales y galleta) y cobertura de chocolate con leche. Llega en dos formatos: mini de 11 g en bolsa (seis unidades envueltas) y uno de 29 g. El segundo lanzamiento es el KitKat Chunky F1, una nueva variedad con un efecto marmoleado inspirado en la velocidad y pensado para una experiencia más “multisensorial”.

Y como toda temporada de F1 ya no se entiende sin el lado show, KitKat remata con una campaña 360: televisión, un plan digital ambicioso con creadores y celebrities, y el patrocinio de la emisión de la nueva temporada de “Drive to Survive”, que Netflix estrenará este año. La carrera, esta vez, también se juega fuera del circuito.