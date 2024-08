Wolff renuncia a Verstappen para 2025 y confirma a Antonelli en Mercedes

El jefe de Mercedes Toto Wolff creía que tenía una "posibilidad real" de fichar a Max Verstappen para sustituir a Lewis Hamilton en 2025 y este viernes en Zandvoort ha explicado que en verano mantuvo conversaciones con el entorno del campeón neerlandés, concretamente, su padre Jos y su mánager Raymond Vermeulen. Finalmente tendrá que conformarse con el joven talento de la cantera Andrea Kimi Antonelli, aunque no descarta convencer a Max en el futuro.

"Deseo que todo vaya bien con George y Kimi el año que viene" afirma Wolff en 'The Telegraph' , confirmando así la alineación de pilotos de Mercedes para el próximo año, aunque todavía no se ha hecho el anuncio oficial sobre el piloto que relevará a Hamilton.

Sobre su insistencia con Verstappen, Wolff asegura que "durante todo el año pensé que había una posibilidad. Hay un terreno bastante agitado allí (en Red Bull) y no solo por el rendimiento, sino también por cuestiones interpersonales que todos conocemos. Por eso pensé que la puerta nunca estaba completamente cerrada", destaca, en referencia a la denuncia de una empleada contra Christian Horner y las discrepancias de este con el grupo afín a los Verstappen y Helmut Marko.

"Yo me he llevado bien con Jos toda la vida, quizá porque somos un poco parecidos. Y por eso pensé que la puerta nunca se cerraba del todo. ¿Cuáles eran las probabilidades de que algo sucediera? Tal vez eran de uno sobre diez, o uno sobre nueve. Aún así, no quería rendirme, pero entonces llegamos a la conclusión en verano de que no debíamos esperar a que ocurriera algo, sino que lo mejor era continuar con nuestro trabajo, Max en Red Bull y nosotros aquí en Mercedes tomando nuestras propias decisiones sobre los pilotos. Fue un pensamiento compartido", afirma el team manager austríaco.

Wolff revela que "muy pronto confirmaremos oficialmente quién ocupará el segundo asiento, como compañero de equipo de George" y avanza que el comunicado oficial será a lo largo de este fin de semana. "Los dos pilotos tendrán todo nuestro apoyo, al 100%. Entraré en la temporada de 2025 con dos pilotos a los que les daremos todas las oportunidades para rendir. Por eso no quiero hablar todavía sobre la alineación de pilotos para 2026", dice, dejando abierta la posibilidad de otro cambio para el año siguiente con el nuevo reglamento y donde sí podría estar Verstappen.

"Lo que me gusta de Max, su representante Raymond y su padre Jos es que hablamos de manera franca, sin agendas ocultas. Hemos estado en este mundo demasiado tiempo. Hemos tomado una decisión para 2025 y esperamos que esa sea también la alineación para 2026. Pero eso no significa automáticamente que la puerta para Max esté cerrada en 2026 o después. Todavía queremos mantener todas las opciones abiertas, de la misma manera que él lo hace", advierte.