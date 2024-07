Wolff insiste por Max: "En Silverstone tuvo oportunidad de ver nuestro coche"

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff se siente muy orgulloso del paso adelante que ha dado su equipo y que les ha permitido encadenar dos victorias con George Russell en Austria y Lewis Hamilton en Gran Bretasña, tras casi dos años de sequía. Además, considera que esta situación le puede ayudar a convencer a Max Verstappen a decidirse por su oferta para cambiar de aires y dejar atrás su etapa de gloria en Red Bull.

Max tiene contrato en vigor con su actual equipo hasta 2028, pero desde que supo que Lewis Hamilton se irá a Ferrari en 2025, Wolff no ha dejado de insistir en su interés por el vigente campeón del mundo. El austríaco sabe que si consiguen un coche rápido, habrá más posibilidades de seducir al neerlandés, al margen de la suculenta propuesta económica. No en vano, Verstappen ya dijo semanas atrás que no se moverá por dinero: “Estoy contento con lo que gano”, asegura. En Silverstone, estuvo las 52 vueltas de carrera detrás del Mercedes W15 y Toto no lo pasó por alto.

"Siempre he dicho que necesitamos un coche que vaya rápido y si tenemos un coche que va rápido, pondremos a un piloto en él y tendremos el interés de varios pilotos más. Creo que necesitamos seguir calmados y seguir con la temporada. Max tuvo muchas oportunidades de ver nuestro coche en esta carrera", subrayó Wolff tras el GP de Gran Bretaña.

Además Mercedes planea seguir introduciendo actualizaciones en las dos próximas carreras antes del verano, en Hungría y Bélgica, donde creen que podrían ir incluso mejor. "En Austria, no estábamos demasiado lejos. Si miras la distancia antes del coche, eran dos décimas. Es lo más cerca que habíamos estado desde hace tiempo y en un circuito que no nos gustaba. Siendo sinceros, no esperábamos esto en Silverstone porque sólo introdujimos pequeñas cosas en el coche. Esperamos con más ganas Budapest o Spa. Tenemos motivos para pensar que lo que hacemos ahora es lo correcto", señala Wolff.