Los Williams de Sainz y Albon serán descalificados

Williams se enfrenta a una doble descalificación tras la 'qualy' del Gran Premio de Singapur. El delegado técnico de la FIA ha detectado infracciones técnicas en los monoplazas de Alex Albon y Carlos Sainz y así lo ha reportado en su informe, por lo que con toda probabilidad habrá sanción para los dos pilotos.

Albon , que ha caído eliminado em Q2 al igual que Carlos Sainz, se había situado 12º en parrilla, justo por delante del español, antes de que sus FW47 no superasen las verificaciones técnicas posteriores a la sesión.

En el informe de la FIA se ha señalado que los monoplazas superaban el límite máximo permitido, de 85 mm, a ambos lados de la zona exterior del alerón trasero.La infracción del DRS deja a Williams fuera del reglamento técnico, lo que conlleva una descalificación, y ambos pilotos saldrán ahora 19.º y 20.º respectivamente, una vez se oficialice la penalización.

En la última carrera en Azerbaiyán, Esteban Ocon fue descalificado de la clasificación por otra infracción del alerón trasero.

El informe firmado por Jo Bauer dice que "el ajuste de las posiciones del elemento superior del alerón trasero fue verificado en los coches número 23 y 55. Ambos coches excedieron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero. Como esto no cumple con el Artículo 3.10.10 g. del Reglamento Técnico, remito este asunto a los comisarios para su confirmación".