Williams: Regreso al futuro... y al pasado en 2026

Atlassian Williams Racing pasará a llamarse Atlassian Williams F1 Team a partir de la próxima temporada, como parte de una renovación de la identidad del equipo británico. Con nueve campeonatos de constructores, (lo que los sitúa terceros en la lista de todos los tiempos), siete títulos de pilotos y un total de 114 victorias en Grandes Premios, la escudería de Grove es una de las históricas de la parrilla. Y aunque encara la próxima temporada con máxima ambición, su logo para 2026 tendrá aires 'retro', ya que se inspira en el primero que lucieron los monoplazas azules en 1977.

El equipo, propiedad del fondo inversor Dorilton Capital, está en fase de reconstrucción, liderado por James Vowles. Tras el fichaje de Carlos Sainz para formar una poderosa dupla con Alex Albon, Williams se ha afianzado este año en el quinto puesto en la clasificación de constructores, sumando 111 puntos, más de la suma de los puntos acumulados en las últimas siete temporadas.

Esperan que el salto adelante tenga continuidad en la nueva era de la F1, que implicará un drástico cambio de reglas en cuanto a chasis y unidades de potencia. Y han decidido revisar su sello, para "conectar el glorioso legado del equipo con su futuro audaz y ambicioso", cuentan.

El equipo afirma que su actual logotipo "W" será "sustituido por una reinterpretación del siglo XXI de la famosa 'W hacia adelante' del fundador del equipo, Sir Frank Williams, presentada por primera vez en nuestro año de fundación, 1977".

“Estoy orgulloso de que a partir del próximo año seamos conocidos como Atlassian Williams F1 Team y llevemos un logotipo en nuestro coche inspirado en nuestro fundador, Sir Frank Williams, y profundamente conectado con nuestras décadas de éxito", subraya Vowles.

“Como equipo, nos inspira nuestro pasado, pero nos entusiasma nuestro futuro y estamos comprometidos a escribir un nuevo capítulo ganador de campeonatos en la historia de Williams. Esta identidad de equipo evolucionada refleja quiénes somos, hacia dónde vamos y vuelve a presentar nuestro legado de campeones a una creciente audiencia de la F1 que no seguía este deporte cuando dominamos por última vez", añade el team principal del equipo.

Antes del Gran Premio de Brasil de este fin de semana, el equipo se sitúa quinto, con 39 puntos de ventaja sobre Visa Cash APP Racing Bulls, con cuatro fines de semana de Gran Premio por disputar, dos de los cuales son en formato sprint.