Williams recupera el tiempo perdido antes de los test de Bahrein

Williams fue la única escudería que no rodó en la primera tanda de test de pretemporada, pero los de Grove intentan recuperar el tiempo perdido y minimizar su desventaja con el resto de equipos.

Tras el filming day en el que que Carlos Sainz y Alex Albon completaron sus primeros 200 kilómetros al volante del FW48 en el circuito de Silverstone, los pilotos han vuelto a la carga este martes en Bahrein, un día antes de que arranque la segunda tanda de ensayos de la F1 en este escenario.

Sainz y Albon han realizado hoy un breve 'shakedown' para acumular kilómetros y poner a prueba los sistemas del monoplaza , similar al que llevaron a cabo después de presentar la decoración del nuevo monoplaza la pasada semana.

La sesión ha quedado registrada en un vídeo que ha difundido la propia escudería, con el coche de Albon saliendo del garaje.

Mañana miércoles, Carlos Sainz efectuará el primer turno al volante en la primera jornada de test y Alex Albon le relevará por la tarde. El jueves se invertirá el orden y, el viernes, último día de pruebas, se repetirá el mismo esquema que el miércoles.