Williams prepara mejoras que reavivan la esperanza de Sainz

Sin duda, Williams es una de esas escuderías que se ha ido con deberes pendientes al parón obligado tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí. El proyecto del FW48 ya dejaba malas sensaciones tras los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde no pudieron rodar al no tener listo el monoplaza. No es ningún secreto que el sobrepeso es uno de los principales problemas que deben abordar desde Grove. Pero lo cierto es que desde la fábrica se está trabajando para llegar a Miami con mejoras, pero el objetivo que se marcan es el verano.

Tras el GP de Japón, Carlos Sainz abordó el complicado momento en el que se encuentra la fábrica, especialmente tras conseguir dos podios el pasado curso en Azerbaiyán y Qatar. "Ha sido un shock para mí, para el equipo, muy duro. Yo me lo olía en diciembre y enero, anticipé el bache por esas conversaciones sobre retrasos, las cifras de sobrepeso, no llegar a los test de Montmeló… El camino hacia el éxito nunca es una línea recta, pero es un bache grande, probablemente más grande de lo que esperaba", decía.

Carlos Sainz durante el fin de semana en Suzuka / FRANCK ROBICHON / EFE

Como el resto de equipos de la parrilla, la escudería británica aprovecha el parón de la competición para seguir desarrollando su prototipo con vistas al Gran Premio de Miami (del 1 al 3 de mayo). Pero también ha decidido tomar cartas sobre el asunto incorporando a nuevos rostros como Dan Milner. El ingeniero británico aterriza desde Mercedes, donde ocupaba el cargo de jefe de ingeniería de investigación y desarrollo. En Williams, asumirá el cargo de jefe de ingeniería de tecnología de vehículos.

El objetivo de James Vowles no es otro que construir una base sólida para que la fábrica comience a ver cambios a medio o largo plazo. Mientras, paralelamente se trabaja para revertir los problemas en el coche que comenzaron antes del inicio de temporada, cuando tuvieron problemas para superar los test de choque (crash test) de la FIA y que obligó a la esucdería a rehacer el chasis con el tiempo justo. Los problemas se tradujeron en un sobrepeso de 26 kilos y una carga aerodinámica más que cuestionable.

En busca de "un coche digno para estar en los puntos"

De esta manera, Vowles asegura que Grove ya prepara "un coche digno de estar en los puntos". El 'jefazo' aseguró que habrá que esperar al parón de verano para mejoras más significativas, pero eso no significa que el progreso no pueda verse ya en Miami. Tal y como apunta 'Marca', se espera que en el próximo GP se utilice el chasis planteado en el inicio de temporada, pero con algunas areas potenciadas.

El citado medio apunta que se espera dejar a un lado los laterales casi cuadrados que han podido ser observados en el FW48 desde los test de pretemporada, que no explotan de la mejor manera el canal que hay entre la zona de los radiadores y la parte superior del suelo del monoplaza. Ahí es donde se encuentra la mayor parte de la carga aerodinámica de los coches actuales, una de las áreas con más problemas para los de Grove en este inicio de curso.

Apunta el citado medio que el coche podrá ir adelgazando hasta el parón de verano, algo que podría traducirse en un segundo de ganancia. Lo que parece una obviedad es que desde la escudería hay ganas de seguir mejorando. Y de hecho, el de Williams se presenta como uno de los proyectos con más margen de hacerlo, y que además cuenta con algo positivo a su favor: el motor Mercedes que tan bien está funcionando para los de Toto Wolff.