Fórmula 1
Williams pierde al Santander y se asocia con otro banco
Williams presenta hoy su monoplaza FW48 con el logo de Barclays sustituyendo al del Santander, que deja de patrocinar al equipo de Carlos Sainz
Banco Santander ha abandonado el ‘barco’ de Williams y ha dejado de patrocinar al equipo de Carlos Sainz, que este martes presenta su nuevo monoplaza FW48 con el logo de otra entidad financiera.
Las marcas Santander y Openbank, que hasta ahora destacaban en la parte superior del monoplaza y también en los cascos y los monos de los pilotos, Sainz y Albon, desaparecen y dejan paso a su sucesor, Barclays.
Con todo, el Santander mantiene la esponsorización en la F1 como el Banco oficial del Campeonato del Mundo y también apoyará directamente ocho Grandes Premios, entre ellos el nuevo GP de Barcelona-Catalunya en Montmeló y el Gran Premio de España en Madrid, así como Miami, Silverstone y Austin,
