Williams pierde al Santander y se asocia con otro banco

Banco Santander ha abandonado el ‘barco’ de Williams y ha dejado de patrocinar al equipo de Carlos Sainz, que este martes presenta su nuevo monoplaza FW48 con el logo de otra entidad financiera.

Las marcas Santander y Openbank, que hasta ahora destacaban en la parte superior del monoplaza y también en los cascos y los monos de los pilotos, Sainz y Albon, desaparecen y dejan paso a su sucesor, Barclays.

Noticias relacionadas

Con todo, el Santander mantiene la esponsorización en la F1 como el Banco oficial del Campeonato del Mundo y también apoyará directamente ocho Grandes Premios, entre ellos el nuevo GP de Barcelona-Catalunya en Montmeló y el Gran Premio de España en Madrid, así como Miami, Silverstone y Austin,