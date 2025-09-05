Fórmula 1
Williams pide la revisión de la sanción a Sainz en Zandvoort
Carlos fue penalizado con 10 segundos y dos puntos en su licencia tras un toque con Lawson, que tenía ventaja al ir por el interior y decidió cortarle la trayectoria.
Lo sugirió el jueves Carlos Sainz, a su llegada al paddock de Monza, y lo ha hecho oficial su equipo: Williams ha ejercido su derecho a revisión sobre la sanción de diez segundos ( y dos puntos ensu superlicencia) que recibió el piloto español en Zandvoort por un incidente con Liam Lawson.
La carrera de Sainz y Lawson en Zandvoort acabó en la resalida del primer coche de seguridad. Ambos peleaban por la séptima plaza y se tocaron en la frenada de la primera curva. El neozelandés llegó antes al vértice interior y tenía el derecho a trazar la curva a su antojo, con el reglamento en la mano, por lo que empujó al madrileño fuera, haciendo inevitable así el toque.
Al juzgar el incidente, los comisarios sancionaron a Sainz, que protestó arduamente y pidió hablar con los comisarios después de la carrera. “Les presenté las pruebas y cambiaron de opinión, lo entendieron y me dieron la razón”, explicó Sainz en Monza.
En Williams saben que la revisión oficial del caso no tendrá mayor trascendencia a efectos del resultado, pero aún así la han presentadom ya que consideran importante clarificar este tipo de situaciones.
"Podemos confirmar que hemos presentado un recurso ante la FIA en relación con la sanción impuesta a Carlos en Zandvoort. Para nosotros es importante comprender cómo debemos competir en el futuro, y esperamos obtener un resultado positivo", ha comentado Williams en un comunicado oficial.
