Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Fórmula 1

Williams pide la revisión de la sanción a Sainz en Zandvoort

Carlos fue penalizado con 10 segundos y dos puntos en su licencia tras un toque con Lawson, que tenía ventaja al ir por el interior y decidió cortarle la trayectoria.

Carlos Sainz, piloto de Williams

Carlos Sainz, piloto de Williams / ANNA SZILAGYI / EFE

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Lo sugirió el jueves Carlos Sainz, a su llegada al paddock de Monza, y lo ha hecho oficial su equipo: Williams ha ejercido su derecho a revisión sobre la sanción de diez segundos ( y dos puntos ensu superlicencia) que recibió el piloto español en Zandvoort por un incidente con Liam Lawson.

La carrera de Sainz y Lawson en Zandvoort acabó en la resalida del primer coche de seguridad. Ambos peleaban por la séptima plaza y se tocaron en la frenada de la primera curva. El neozelandés llegó antes al vértice interior y tenía el derecho a trazar la curva a su antojo, con el reglamento en la mano, por lo que empujó al madrileño fuera, haciendo inevitable así el toque.

Al juzgar el incidente, los comisarios sancionaron a Sainz, que protestó arduamente y pidió hablar con los comisarios después de la carrera. “Les presenté las pruebas y cambiaron de opinión, lo entendieron y me dieron la razón”, explicó Sainz en Monza.   

En Williams saben que la revisión oficial del caso no tendrá mayor trascendencia a efectos del resultado, pero aún así la han presentadom ya que consideran importante clarificar este tipo de situaciones.

Noticias relacionadas y más

"Podemos confirmar que hemos presentado un recurso ante la FIA en relación con la sanción impuesta a Carlos en Zandvoort. Para nosotros es importante comprender cómo debemos competir en el futuro, y esperamos obtener un resultado positivo", ha comentado Williams en un comunicado oficial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas