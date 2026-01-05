Williams y Mercedes ponen fecha para la presentación de su coche de 2026

Ya queda menos para que la temporada 2026 de Fórmula 1 sea una realidad. La espera se está haciendo eterna para muchos mientras las escuderías trabajan a destajo para preparar un monoplaza competitivo para la primera cita del calendario en Australia. A falta de dos meses para el inicio de la competición, algunos equipos han empezado a anunciar la fecha de la presentación de sus coches para subir el nivel de expectación respecto al próximo curso. Los últimos en hacerlo, este mismo lunes, han sido Mercedes y Williams.

La escudería alemana se ha ganado el cartel de principal favorita estos últimos meses. Las informaciones que apuntan a que Mercedes habría aprovechado ciertas zonas grises del reglamento para ganar potencia en su motor han catapultado las opciones del equipo de las flechas plateadas, que casi con toda seguridad estará entre los candidatos al título en 2026.

Mercedes, preparando su monoplaza / ALI HAIDER / EFE

Será el 22 de enero, según anunciado por la propia escudería, el día en el que la marca alemana presentará su W17 a través de las redes sociales. Será apenas unos días antes de los test en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde los equipos trabajaran en secreto para preparar su monoplaza para el inicio del campeonato. Es una cita de vital importancia, pues los equipos solamente tendrán las pruebas de Baréin por delante antes de volar hacia Australia, el verdadero momento de la verdad. El evento presencial, sin embargo, deberá esperar hasta el 2 de febrero.

Y de Mercedes a Williams, que también llevará motor de la marca alemana para 2026. El equipo de Carlos Sainz se consolidó en 2025 con un verdadero paso adelante en todos los sentidos que quieren confirmar en 2026. El FW48 de los británicos será desvelado el 3 de febrero en un clima de gran expectación, aunque cabe destacar que la presentación solamente será un anticipo del livery... que poco tendrá que ver con el monoplaza definitivo que salte a rodar en Baréin unos días después.

Carlos Sainz, preparando el GP de Abu Dhabi / EFE

Con Williams y Mercedes anunciados, solamente McLaren queda como única escudería que todavía no ha desvelado cuándo será su presentación. Aston Martin, por su parte, celebrará el evento más tardío de todos los equipos el 9 de febrero con un horario todavía por confirmar.

Calendario de las presentaciones de F1