Williams, un lastre y Audi al alza: ¿Se empieza a arrepentir Carlos Sainz?

En apenas un año, la carrera deportiva de Carlos Sainz ha sido una montaña rusa. De pilotar un Ferrari a buscar equipo. De decantarse por un modesto, Williams, a llevar a la escudería de Grove al quinto puesto de constructores, posicionándose como la mejor tras las cuatro ‘grandes’. También, por su parte, a subir al podio en tres ocasiones (en el sprint de Austin y los domingo de Bakú y Qatar). Pero después de una prometedora primera temporada de azul, todo se ha desmoronado.

Williams ha comenzado el curso 2026 muy lejos de la zona media, tras una pretemporada desoladora, a la que llegaron tarde y mal. El FW48 nació con graves problemas de sobrepeso, no pudieron participar en los test de Barcelona y en Bahrein comenzaron de cero respecto al resto de la parrilla.

Sainz terminó abatido la carrera que inauguró el Mundial en Australia, donde terminó decimoquinto por un problema en el ala delantera de su monoplaza. "Perdemos carga aerodinámica por culpa de la aerodinamica activa, no recupera bien y he hecho 30 vueltas a paso de tortuga sin carga aerodinamica delante", explicó. “Tenemos problemas de fiabilidad y sobrepeso, no tenemos carga aerodinámica...hay que mejorar en muchos ámbitos", resumió. Una decepción en toda regla.

Este fin semana, sin margen de reacción, las cosas tampoco han comenzado bien en China. Una desconexión de la telemetría en Williams le ha dejado media hora en el garaje en los únicos entrenamientos libres en Shanghai y Carlos ha tenido que ir casi a ‘ciegas’ la clasificación sprint de la tarde, en la que ha caído eliminado a las primeras de cambio, en la SQ1, a dos décimas del tiempo de corte y 17 º en parrilla para este sábado.

"Está claro que es un circuito difícil para nosotros, pero no ayudamos con otro problema de fiabilidad en los libres y viniendo de un fin de semana como el de Australia sin rodar", ha relatado Sainz tras bajarse de un coche que aún debe ‘adelgazar’ 30 kilos.

“La qualy ha ido como esperábamos. En esta pista importa mucho la carga aerodinámica y también el peso, con curvas muy largas", ha apuntado. “ Seguro que se puede optimizar y luchar por algo más en otro momento del fin de semana, espero que podamos hacer todas las pruebas posibles", ha cerrado Carlos, consciente de que necesitarán varios grandes premios para que Williams pueda recuperar el pulso del campeonato.

Llegados a este punto, muchos en el paddock se preguntan si Sainz se acabará arrepintiendo de fichar por Williams, convencido de poder devolver a la histórica escudería a su antiguo estatus triunfal. Más si cabe, viendo que otros equipos de la parrilla que le ofrecieron un contrato en 2024, como Alpine y Audi, están en los puntos y cotizan alza en esta nueva F1.