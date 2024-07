Williams insiste por Carlos Sainz

El periodista Thomas Maher captó ayer por la tarde, tras los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica, una significativa imagen en el circuito de Spa-Francorchamps. En ella se ve a Carlos Sainz sénior saliendo del box de Williams después de mantener una reunión con el jefe del equipo británico James Vowles. También asistió a la cumbre el primo y manager del piloto madrileño Carlos Oñoro.

Sin duda, a estas alturas Sainz júnior es el piloto más cotizado de los que están disponibles en el mercado, por lo que tiene varias propuestas intersantes sobre su mesa y aún no ha tomado una decisión. "Mi prioridad es un coche que me permita ganar", dijo el jueves en rueda de prensa, aunque visto que las opciones de pilotar para Mercedes o Red Bull el año que viene parecen cada vez más remotas, también apuntó que "no pasa por mi cabeza tomarme un año sabático. Amo la F1 y si tengo que pilotar para un equipo de la zona media y ayudarle a evolucionar también creo que puedo aportar".

En esta tesitura se encuentran Williams, Alpine y en menor medida, el incipiente proyecto de Audi, que lleva implícito un 2025 de transición con Sauber hasta que la marca de los cuatro aros aterrice en la parrilla con el cambio de reglamento en 2026.

Ferrari anunció el fichaje de Lewis Hamilton a principios de febrero, antes de comenzar la temporada y desde entronces no ha habido novedades sobre el futuro de Sainz. Parecía que iba a decantarse por Williams en Barcelona, hasta que hizo su aparición Flavio Briatore y le tentó con una oferta para unirse a Alpine, que puede ser más atractiva si los galos acaban siendo clientes de los motores Mercedes. Y en Audi han fichado esta semana a Mattia Binotto, ex jefe de Ferrari y un gran avalador de la figura de Carlos.

A día de hoy, Sainz sigue sin tomar una decisión y en Williams han vuelto al 'ataque'. Vowles le quiere junto a Alex Albon y le ha prometido que el grupo Dorilton, propietario de la histórica escudería británica, está dispuesto a realizar una fuerte inversión para devolver al equipo a su antiguo estatus.