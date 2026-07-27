Williams se hunde y afronta un verano decisivo para salir del pozo

Mientras Aston Martin se va a las vacaciones estivales con una significativa mejora de sensaciones y rendimiento, la otra cara de la moneda llega con Williams. La cita anual en Hungaroring (Hungría) no hizo más que evidenciar el profundo pozo en el que se encuentra la fábrica de Grove, quienes lejos de mejorar, se hunideron en la parte baja de la tabla en otro gran premio para olvidar. Y su jefe de equipo, James Vowles, es totalmente consciente del trabajo que aún queda por delante. Porque la pausa veraniega se antoja especialmente crucial y de mucho trabajo en la fábrica británica.

Las expectativas eran altas para el año del cambio de reglamento. Se esperaba que en 2026, los de Grove pudiesen ser líderes de la zona media de la parrilla, especialmente tras un final de curso estelar en el que Carlos Sainz se hizo con dos podios en Qatar y Azerbaiyán. Pero la pretemporada ya dejó en evidencia serios problemas en el desarrollo del coche, y la fábrica tuvo que ausentarse en el 'shakedown' de Barcelona al no tener listo el monoplaza. Fue entonces cuando se supo que el principal problema era un sobrepeso que rondaba los 28 kilos.

Carlos Sainz durante el fin de semana en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Al FW48 le falta ritmo y consistencia, y lejos de empezar a mejorar, el equipo sigue experimentando problemas fin de semana tras fin de semana, sin mejorar. "El problema es el coche entero, que no produce carga aerodinámica", se lamentaba Sainz el domingo, tras terminar 18º, una posición por detrás que su compañero de equipo, Alex Albon.

Unas sensaciones que lo llevaron a ser muy contundente con la valoración de la primera parte de la temporada. "Mala, muy mala, decepcionante, creo que muy por debajo de las expectativas y de dónde queremos estar como equipo. Si queremos salir de este agujero hay mucho trabajo y sabemos dónde tenemos que mejorar”, aseguraba. En Bakú espera mejoras: "A ver si con ese upgrade podemos salir un poco de esta situación".

Y mientras las mejoras ayudan al resto de equipos a dar un paso hacia adelante, la situación no es igual para Williams. Desde Grove también ha llegado el balance de este inicio de curso. No están satisfechos, y así lo ha dejado claro Vowles. "Ha sido una primera mitad de año increíblemente difícil. En primer lugar, un agradecimiento a todo el equipo que ha trabajado incansablemente para salir adelante tras un comienzo complicado", expresó el 'jefazo' a través de un vídeo compartido por la escudería a través de redes sociales.

Desde la fábrica son conscientes de que, si bien es necesario mejorar el monoplaza para lo que queda de curso, la prioridad es crear un coche competitivo para 2027. "Este invierno ha puesto de manifiesto todas nuestras deficiencias de una forma inesperada. Esto nos ha retrasado bastante y estamos haciendo todo lo posible durante esta temporada, pero la realidad es que debemos asegurarnos de que todo esté en orden para 2027 y más allá. Es un trabajo titánico", expresaba.

James también quiso destacar el enorme empeño que han puesto sus pilotos para ayudar a revertir la situación. "Han estado a nuestro lado en todo momento y se han mantenido firmes a pesar de las dificultades que les hemos puesto en pista. Son dos pilotos increíbles. Merecen luchar por los puntos, como mínimo, cada fin de semana, y no se lo hemos permitido", se lamentaba, entonando un 'mea culpa'.

Se esperan mejoras en Bakú, pese a que Vowles es totalmente consciente de que no existirán los milagros. "Necesitamos sentar las bases correctas, construir sobre los cimientos que ya tenemos, corregir los aspectos que claramente fallan y volver con fuerza en el futuro. Días como hoy son los que no quiero repetir. Es increíblemente doloroso", sentenciaba.

¿Seguirá Sainz en Williams?

Se trata de un momento crítico para la escudería y también para Sainz, quien a su misma vez debe empezar a decidir su futuro. Se ha especulado con una posible salida a Audi o Alpine, quienes ya le tantearon cuando abandonó Ferrari y escogió a Williams. Precisamente, la fábrica es consciente de que podría perder a un piloto de altísimo nivel, por lo que, tal y como apunta Marc Limacher, el equipo de Grove le habría presentado una oferta de renovación de 30 M€ por temporada, además de bonus por rendimiento. Todo, con tal de no perderle.

Mientras, Sainz se toma el parón veraniego como momento de decidir y valorar opciones. Habrá que esperar para saber qué sucederá finalmente.