Williams se decanta por Logan Sargeant para 2023

El equipo de Grove apuesta por Sargeant y le dará facilidades para conseguir la Superlicencia, subiéndole al coche en otras dos sesiones libres El estadounidense, de 21 años, sustituirá a Albon en el FP1 del próximo fin de semana en México y llevará el coche de Latifi en los Libres 1 de Abu Dhabi

Williams ya ha hecho su elección. La formación de Grove confirmó recientemente que Nicholas Latifi no continuará la próxima temporada y ya parece haberse decantado por un candidato para sustituirle. Se trata del estadounidense Logan Sargeant, que este viernes participó en los Libres 1 de Austin y convenció definitivamente a los de Grove. De hecho, el único impedimento para que su fichaje se haga oficial este fin de semana en su tierra, en el Gran Premio de EE.UU, es que el piloto de Fort Lauderdale, de 21 años, carece de la Superlicencia, aunque Williams ya ha anticipado que le dará las máximas facilidades para conseguirla.Sargeant ocupa actualmente la tercera plaza del campeonato de F2, con 135 puntos y necesita acabar entre los cinco primeros de la clasificación general para conseguir la Superlicencia. En el test de Austin, al completar más de 100 km y no recibir ninguna reprimenda logró un punto extra, para un total de 31 puntos. Si disputa sin incidencias las otras dos sesiones libres que le ha ofrecido Williams en México y Abu Dhabi, podría conseguir hasta 33 puntos, lo que significaría que le bastaría la séptima posición en la general F2 para conseguir su objetivo.

"Me gustaría empezar dando las gracias de nuevo a Williams y a Dorilton por darme la oportunidad de conducir en casa, aquí en COTA", aseguró Sargeant después de su debut el viernes. "Ha sido uno de los momentos más increíbles de mi carrera deportiva hasta ahora. Y estoy muy agradecido de que me vayan a dar más oportunidades con el FW44 en México y Abu Dhabi. Voy a aprovechar al máximo cada minuto que esté en el coche y junto al equipo, para ver los progresos que he hecho en Austin y en el simulador en Grove".

"Por supuesto, mi objetivo es terminar mi temporada en la mejor posición posible en la F2, y estoy seguro de que estas pruebas con el FW44 me mantendrán preparado y listo para la última ronda que todavía tenemos por delante en la F2, concluyó el americano, que sustituirá a Albon en la FP1 el próximo fin de semana en México y llevará el coche de Latifi en los Libres 1 de Abu Dhabi en la última cita de la temporada.