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FÓRMULA 1

Williams confía en retener a Carlos Sainz

“En este momento, el futuro de Carlos es aquí. Claro que podría abrirse un hueco y sería ridículo no considerar sus opciones” dice James Vowles

Sainz, en el box

Sainz, en el box / Williams

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Montmeló

Williams valora mucho a Carlos Sainz y no quiere perderle. Su jefe James Vowles reconoce que este año no están a la altura de lo prometido en su día al madrileño, pero confía en que siga motivado y volcado en el proyecto como hasta ahora.

Además, Vowles tiene un enfoque realista del mercado y no cree que a Sainz le interese moverse en 2027: “Ahora mismo sólo hay un par de equipos ganadores y tienen alineaciones establecidas. Carlos y Alex han invertido mucho tiempo en el equipo para llegar a lo que quieren. Es su equipo y ambos quieren continuar", dice.

“En este momento, el futuro de Carlos es aquí. Claro que hay momentos en los que podría abrirse un hueco y sería ridículo no considerar sus opciones”, asume el jefe de Williams.

Y es que el mercado está en plena ebullición y depende de varios pilotos que tienen la llave, en especial Max Verstappen, tentado por Mercedes, y Fernando Alonso, que ha aplazado hasta después del verano su decisión de seguir en activo una o dos temporadas más.

Buen tandem

También Alex Abon se deshace en elogios hacia su compañero: "Diría que la mayor fortaleza de Carlos es su feedback y su comunicación. En el trabajo fuera del coche lo que hace realmente bien".

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"Habla muy bien, tiene una gran visión de las cosas. Tiene un cerebro de ingeniero y eso es realmente importante", apunta el piloto británico. "Nos apoyamos mucho el uno en el otro. Intentamos entender cómo hacer que el coche vaya más rápido. Me gusta el vínculo que tenemos".

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