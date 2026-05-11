El Williams de Carlos Sainz, sin prisa pero sin pausa: "Estamos muy lejos de donde queremos estar, pero la dirección es correcta"

El Gran Premio de Miami, el primero después del parón forzado por el conflico en Oriente Medio, puso sobre la mesa las primeras mejoras en algunas escuderías después de un inicio complicado con la entrada en vigor de la nueva reglamentación.

Para la cita estadounidense, la FIA junto a la FOM y representantes de diferentes equipos, decidió una serie de pequeños cambios que debían ayudar en el proceso de adaptación y tras el GP la decisión fue unánime. Queda mucho por delante pero estas modificaciones son un buen paso en la dirección correcta.

En el caso de Williams, estos cambios estuvieron acompañados de su propio trabajo en la fábrica durante el parón y la combinación se tradujo en puntos para los dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon. Hasta ese momento, después de tres pruebas, el botín se reducía a un solitario punto conseguido por el madrileño, por lo que meter a ambos en la zona de puntos supuso una dosis de optimismo de cara al futuro.

Los dos Wiliams entraron en los puntos en Miami / AFP7 vía Europa Press

"Williams ha tenido más ritmo que los Audi, los Haas y los RB que son coches que en Suzuka nos metían medio segundo por vuelta y hoy les metíamos nosotros dos o tres décimas, lo que significa que hemos dado un paso adelante importante", explicaba Sainz tras el GP de Miami. En este punto, para el madrileño, "es momento de dejar de criticar la nueva reglamentación pero sí seguir apretando para que siga habiendo cambios en la dirección correcta".

Mejoras, poco a poco

Desde las altas esferas de Williams confían también en la revitalización del equipo y la próxima cita, el Gran Premio de Canadá, supondrá una nueva oportunidad para seguir avanzando. Según aseguró el jefe del equipo, James Vowles, el equipo contará con un nuevo paquete de mejoras en Montréal y luego un "paso más importante" en el GP de Mónaco (del 5 al 7 de junio). Más adelante habrá "pequeños detalles" y "después, habrá algún que otro evento cada cuatro carreras en el que se verá algo tangible".

Pese a las pequeñas mejoras y la hoja de ruta marcada, en la escudería de Grove son conscientes de que queda mucho trabajo por delante. "No somos tontos, estamos muy lejos de donde queremos estar. Alpine sigue estando, a estas alturas, unas décimas por delante de nosotros, y la lucha en la zona intermedia está muy, muy reñida", analizó en declaraciones que recoge 'The Race'.

De cara a las próximas citas, aunque Vowles apuntó que van "por el buen camino", matizó que ese trabajo no se materializará hasta la segunda mitad del campeonato. "Lo que me complace es que no se trata de un resultado aislado, como el de Miami. Hay un programa de trabajo que abarca prácticamente la mayoría de las carreras, hasta después del parón de agosto, que nos aportará rendimiento", zanjó.