Williams se blinda: nuevos fichajes para hacer despegar a Sainz

No es ningún secreto que Williams está en una situación más compleja de lo que se esperaba a finales del pasado curso. El proyecto del FW48, adaptado al cambio de reglamento técnico en la Fórmula 1, ya dejaba malas sensaciones tras los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde no pudieron rodar al no tener listo el monoplaza. El sobrepeso es uno de los principales problemas que deben abordar desde Grove. Pero lo cierto es que desde la fábrica se está trabajando para revertir la solución contra antes mejor, tanto en el monoplaza como en la contratación de nuevos ingenieros y técnicos que puedan sumar con su experiencia.

Y el trabajo duro empieza a dar sus resultados. Carlos Sainz sumó sus primeros puntos en China y repitió en Miami, el mismo GP en el que Alex Albon estrenó su casillero. Están lejos de los dos podios conseguidos el pasado curso en Azerbaiyán y Qatar, pero la escudería está poniendo todo de su parte para que, tarde o temprano, el éxito llegue a Williams.

Carlos Sainz y Alexander Albon durante el fin de semana en Miami / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Durante el parón provocado por la susepnsión de los GP de Bahréin y Arabia Saudí, se anunció la llegada de Dan Milner. El ingeniero británico aterrizó en Grove desde Mercedes, donde ocupaba el cargo de jefe de ingeniería de investigación y desarrollo. Su llegada a la escudería británica venía con el cargo de jefe de ingeniería de tecnología de vehículos.

Pero no ha sido la incorporación más reciente. En las últimas horas, en plena previa al Gran Premio de Canadá, se ha anunciado la contratación de Piers Thynne, un ingeniero clave en McLaren. El británico, que aterrizó en Woking en 2007 como gerente del programa de cajas de cambios, fue ascendiendo hasta convertirse en director de operaciones de McLaren en 2023. Vivió uno de los momentos más gloriosos de la fábrica al ver coronarse a Lando Norris como campeón del 'Gran Circo' el pasado curso.

Su papel en Williams será el de ser Jefe de Optimización y Planificación. Pero no es el único. En las últimas semanas se han anunciado las incorporaciones de Claire Simpson, como Jefa de Desarrollo Aerodinámico tras abandonar Mercedes; Fred Judd, ejerciendo de Jefe de Optimización del rendimiento y también llegado de Mercedes y Steve Booth, que abandona Alpine para ser el Jefe de Ingeniería de Vehículos.

"Estoy encantado de unirme al Atlassian Williams F1 Team en un momento realmente emocionante", dijo Thynne, tal y como se recoge en un comunicado. "Williams tiene una clara ambición de estar al nivel de un equipo campeón en todas las áreas y de establecer nuevos estándares en este deporte, y no veo la hora de aportar mi granito de arena como miembro del grupo de alta dirección. He disfrutado de una etapa fantástica en McLaren, ayudando a devolver al equipo a la cima, y espero que podamos hacer lo mismo en Williams", expresaba.

"Estoy encantado de dar la bienvenida a Piers al Atlassian Williams F1 Team mientras seguimos invirtiendo en personas, procesos y tecnología para competir en la parte delantera de la F1", dijo el jefe de equipo, James Vowles. "Tenemos muy clara nuestra ambición de construir un equipo capaz de ganar campeonatos del mundo, y Piers cuenta con una experiencia reciente inigualable logrando exactamente eso", sentenciaba.