Wiliams se codea con Ferrari y Sainz ilusiona: "Solo podemos ir a más"

Carlos Sainz saldrá décimo este domingo en el GP de Australia y su compañero, Albon, partirá sexto. Williams ha confirmado en la clasificación de Albert Park las buenas sensaciones que dejó el FW47 en pretemporada y después de acceder con sus dos coches a la Q3 en clasificación, se ha codeado con los dos Ferrari.

Si a todo ello le añadimos que un Red Bull (Lawson) y un Mercedes (Antonelli) se han quedado fuera en Q1 y también arracarán por detrás, el estreno de la escudería de Grove en Melbourne no podía ser más positivo.

O quizá sí, porque la ambición de Sainz iba más allá y de no ser por un pequeño toque con el piano que ha dañado ligeramente el suelo de su monoplaza, el madrileño podría haber dado la 'campanada' en su primera 'qualy' con Williams.

Cuando @alobatof1 especula con su retirada si ve a @Carlossainz55 y Williams luchando por la pole... y @tonicuque le ve las orejas al lobo 😂



"Podrían pasar cosas así" 😎



— DAZN España (@DAZN_ES) March 15, 2025

"Por mi parte, objetivo un poco cumplido, que era pasar a la Q3 en mi primera clasificación con el equipo. Luego en la Q3 no he conseguido bajar mi tiempo de la Q2. Andaba todavía un poco perdido con el coche, con muchos cambios. No sabía cómo encontrar el equilibrio correcto con neumáticos blandos. He cometido errores en la Q3, he perdido confianza y me tengo que conformar con la décima posición", ha analizado el madrileño en DAZN.

"Es muy difícil entender lo que está pasando cuando llevas tan pocos kilómetros con el coche y cuesta bajar todo lo que tenía que haber bajado el cronómetro al final" ha valorado Carlos, que en cualquier caso ha insistido en que la clasificación fue "positiva", celebrando el sexto de su compañero Albon: "Estoy muy contento por el equipo. Desde aquí solo podemos mejorar e ir hacia adelante. Esto es solo el principio", ha pronosticado.

"A medida que pasa el fin de semana, me encuentro más cómodo, y espero ir mañana un poquito más rápido", ha advirtido Sainz, consciente de que la probable aparición de la lluvia hará que "todo cambie" sobre la pista.

"Podemos seguir soñando en seguir escalando posiciones a medida que pasen las carreras. (...) Lo bueno es que el coche está ahí y ahora hay que seguir trabajando en los pequeños detalles que me harán ir cada vez más rápido", ha sentenciado.

Si algo ha quedado claro en este arranque de curso es que la llegada de Sainz a Williams ha revolucionado el equipo y como decía ayer el jefe James Vowles, ha ganado un líder capaz de exprimir el potencial del monoplaza. La experiencia del piloto madrileño en equipos de primer nivel como McLaren o Ferrari puede acabar convirtiendo a los de Grove en una 'pesadilla' para los cuatro grandes.