Watanabe, presidente de Honda Racing, sobre Aston Martin: "Hay cosas malas y buenas en ambos lados"

El Gran Premio de Japón no dejó un resultado para celebrar en Aston Martin-Honda, pero sí un respiro muy necesario. Fernando Alonso terminó 18º, a una vuelta del ganador, y ese simple dato, en otro contexto irrelevante, se convirtió esta vez en un pequeño alivio dentro de un inicio de temporada muy cuesta arriba. Después de la carrera, Koji Watanabe, presidente de HRC, dejó un mensaje claro, realista y muy revelador sobre el momento que atraviesa el proyecto.

La frase más significativa fue también la más humana: "Nunca había deseado tanto terminar una carrera". Watanabe no escondió el alivio acumulado durante todo el fin de semana en Suzuka, una prueba marcada por la necesidad de ver por fin la bandera a cuadros tras los problemas que venían castigando al equipo desde el arranque del curso. "Me sentí aliviado. Realmente aliviado", insistió tras la prueba, dejando claro que el objetivo del domingo no era otro que sobrevivir a una carrera especialmente delicada.

Según explicó el máximo dirigente de HRC, el mensaje interno antes de la salida fue muy concreto. El equipo asumió que acabar era la prioridad absoluta. Watanabe relató que desde la propia estructura de Aston Martin se reforzó esa idea y que todo el grupo se alineó con ese único objetivo. Incluso Alonso, en la parrilla, tuvo un gesto con él antes de arrancar. Una anécdota que sirvió para rebajar la tensión de una jornada muy pesada, pero que no cambia el fondo del asunto: el proyecto sigue lejos del nivel que esperaba.

Fernando Alonso con Koji Watanabe / ASTON MARTIN

Aun así, Watanabe quiso darle valor a lo conseguido. "Fue solo terminar, pero para nosotros ha sido un gran paso", resumió. El presidente de HRC entiende que el 18º puesto no puede venderse como un éxito, pero sí como una base mínima sobre la que construir. Completar la carrera permitió recoger datos, algo imprescindible en un coche que sigue sin ofrecer estabilidad ni confianza. También tuvo palabras de agradecimiento para los trabajadores de Honda y Aston Martin, conscientes de que el desgaste interno en este arranque de temporada ha sido enorme.

El gran foco técnico sigue estando en el problema de vibración, una de las claves que ha condicionado el rendimiento del paquete Aston Martin-Honda. Y ahí Watanabe también fue directo: "Vamos a corregir el problema de vibración desde la raíz". Por ahora, según explicó, las medidas aplicadas son provisionales y están pensadas para evitar daños, especialmente en la batería. Pero el siguiente paso debe ser más profundo y coordinado entre las dos partes del proyecto.

Lawrence Stroll y Koji Watanabe / ASTON MARTIN

En ese sentido, el dirigente japonés quiso romper con una idea que ha circulado durante semanas, sobre todo fuera de Japón: la de que todos los males del equipo nacen únicamente en la unidad de potencia. Su mensaje fue rotundo. "No es una cuestión de la PU por un lado y el chasis por otro. Hay cosas malas y buenas en ambos lados". Es decir, la solución no pasa por señalar culpables, sino por trabajar juntos. "Aquí empieza de verdad la batalla como un solo equipo", vino a admitir, en una declaración que refleja tanto autocrítica como intención de cambio.

Con la cancelación de las dos pruebas previstas en Oriente Medio, la Fórmula 1 entra ahora en una pausa de cerca de un mes. Un margen muy valioso para un proyecto que necesita reaccionar. El plan de Aston Martin-Honda pasa por mejorar la gestión de energía, afinar la pilotabilidad y encontrar rendimiento real antes de Miami. Ese es el siguiente examen.

Watanabe cerró su análisis sin vender humo, pero dejando una frase con la que Honda quiere agarrarse a la siguiente etapa del campeonato: "Queremos mostrar pronto un buen rendimiento". En Suzuka no hubo milagro. Solo un coche en meta y muchas cosas por corregir. Pero para Aston Martin-Honda, tal y como está hoy el panorama, eso ya fue un primer paso.