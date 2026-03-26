Watanabe, presidente de Honda Racing, pone fecha a la resurrección de Aston Martin: "Si se aprueba, permitiría mejoras más significativas"

Aston Martin llega a Japón con muchas más dudas que certezas. En casa de Honda, un lugar especial para la motorista nipona, la escudería británica tendrá un nuevo desafío por delante, uno que quizás se podría considerar el punto de partida de algo que está por venir. Las mejoras están en camino, en Suzuka se podrán empezar a ver, pero reconocen que la solución definitiva requerirá de tiempo para verse trasladada en pista. Y eso es algo que Aston Martin no tiene.

En ese sentido, las palabras de Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, a Shiga Sports antes del GP de Japón es reveladora. En dicha entrevista, el mandatario habla de las dificultades por las que atraviesa la fabricante de motores nipona y su estrecha colaboración con Aston Martin, que a pesar de no haber iniciado como se esperaba sí tiene potencial como para terminar siendo campeona en un futuro.

Fernando Alonso, con Aston Martin / EFE

Watanabe detalló una corta cronología de los problemas este inició de temporada: "Se registraron vibraciones considerables durante los test de pretemporada en Bahréin. No fueron tan graves durante las pruebas en tiempo real, pero resultaron extremadamente problemáticas al combinarse con el chasis del coche. Como no pudimos realizar suficientes pruebas antes del inicio de la temporada, probamos diversas medidas y aplicamos una de ellas en la primera carrera. Como resultado, tuvo cierto efecto y también hemos observado mejoras en las dos carreras siguientes", comenta.

El ADUO, un bote salvavidas

"El daño a las baterías se ha reducido en comparación con antes, y ya no quedan inservibles después de un solo partido. Esta mejora es importante porque los jugadores compiten con un número limitado de baterías". A pesar de ello, se prevé que solucionar del todo las vibraciones lleve más tiempo de lo esperado. Y es que a pesar de las mejoras, todavía no se ha identificado por completo la causa principal del problema: "El plan es utilizar lo que aprendamos aquí para seguir adelante", avanzó.

Lawrence Stroll y Koji Watanabe / ASTON MARTIN

En Aston Martin y Honda hay una palabra que transmite esperanza: ADUO. Será la fórmula mágica que permita a ambos cambiar partes del motor debido a su pobre rendimiento y se espera que llegue cuanto antes: "Aún falta tiempo para su implementación según las normas actuales, y no es posible desarrollar mejoras de rendimiento de inmediato. Por lo tanto, en esta etapa, la prioridad es mejorar la confiabilidad", admitió Watanabe. "Si se aprueba ADUO, podremos comenzar el desarrollo para mejorar el rendimiento e invertir fondos, lo que debería permitir mejoras más significativas", adelantó.

La estructura en Honda y Aston Martin es clara y, a pesar de que su relación no atraviesa los mejores momentos, el propósito es firme: "Trabajamos juntos con la misma misión. Nos comunicamos estrechamente y debemos apoyarnos mutuamente. Por supuesto, he hablado con Newey y también con el Sr. Stroll. Nuestra relación es buena. Enrico no ha estado allí, pero nos reunimos con regularidad. Andy es responsable de las relaciones con diversos socios, incluidos los del sector de combustibles, aceites y lubricantes".