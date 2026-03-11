Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: "El primer objetivo es el GP de Japón"

Aston Martin llega al Gran Premio de China de Fórmula 1 con más preguntas que respuestas, todavía lejos de poder mostrar el verdadero nivel del AMR26 y pendiente de un problema que está condicionando por completo el inicio del proyecto con Honda. En medio de la preocupación tras el duro estreno en Australia, Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, ha querido poner contexto a la situación y marcar una fecha clave en el calendario: Suzuka.

La escudería de Silverstone no solo arrastra un arranque frustrante en términos de resultados. El mayor problema está en que, a día de hoy, todavía no puede evaluar con normalidad ni el rendimiento real del chasis ni el de la unidad de potencia. Las vibraciones detectadas en la batería y en el motor han obligado a Aston Martin a trabajar con muchas limitaciones, con menos vueltas de las deseadas y con un uso muy condicionado del coche.

En ese escenario, Watanabe ha admitido que Honda sigue centrada en contener la avería antes de pensar en prestaciones puras. "Estamos aplicando medidas para reducir las vibraciones en la batería y en el motor, y hemos confirmado ciertos efectos positivos", explicó el dirigente japonés en declaraciones recogidas por el portal japonés F1 Gate. "Como resultado, hemos conseguido aumentar en cierta medida el número de vueltas que podemos completar".

Lawrence Stroll y Koji Watanabe / ASTON MARTIN

La sensación en el entorno de Aston Martin es que el coche todavía es una incógnita. Fernando Alonso ya dejó entrever en Australia que hubo una mejora importante solo con cambios de reglajes, pero el equipo sigue sin poder exprimir el monoplaza en condiciones normales. Esa es también la lectura que hace Honda. "Seguimos teniendo limitaciones en el uso de la unidad de potencia", reconoció Watanabe. "En este momento no estamos en una situación en la que podamos hablar realmente del rendimiento de la unidad de potencia o del coche, porque no lo estamos utilizando en sus condiciones normales".

"El primer objetivo es el GP de Japón. Para entonces queremos haber avanzado con las medidas contra las vibraciones y llegar a una situación en la que podamos utilizar la unidad de potencia de la forma en que fue concebida". Koji Watanabe — Presidente de Honda Racing

Es decir, el problema no es solo la fiabilidad. También está bloqueando el trabajo de desarrollo. Adrian Newey y el resto del área técnica no pueden interpretar del todo el comportamiento aerodinámico del AMR26, especialmente en curvas rápidas y en configuraciones de baja carga de combustible. Todo queda condicionado por una gestión conservadora, pensada más para sobrevivir que para competir.

Watanabe, de hecho, quiso dejar claro que el trabajo conjunto con Aston Martin es constante y que la prioridad es recuperar cuanto antes una base operativa estable. "Hablo con Adrian Newey todos los días", aseguró. "Estamos estudiando juntos qué debemos hacer para asegurar cuanto antes la competitividad de Aston Martin y qué medidas conviene aplicar y en qué momento". Y añadió una idea que resume perfectamente el problema actual del equipo: "No se trata solo de la unidad de potencia ni solo del chasis. Lo importante es conseguir que el coche en su conjunto sea competitivo".

Con China a la vuelta de la esquina, la previsión no invita al optimismo inmediato. No hay una gran actualización prevista para esta segunda cita del campeonato y, además, la escasez de baterías de repuesto obliga a mantener un enfoque prudente. Aston Martin, por tanto, seguirá en modo contención, intentando sumar kilómetros y datos sin comprometer aún más la fiabilidad del conjunto.

Fernando Alonso apenas ha podido rodar con Aston Martin en Australia / Aston Martin F1 Team

Los esfuerzos y la mente puesta en Suzuka

Por eso, dentro de Honda ya se habla abiertamente de Suzuka como el gran punto de inflexión. "El primer objetivo es el GP de Japón", subrayó Watanabe. "Para entonces queremos haber avanzado con las medidas contra las vibraciones y llegar a una situación en la que podamos utilizar la unidad de potencia de la forma en que fue concebida".

La frase tiene peso por lo que dice y por lo que esconde. Porque a estas alturas del campeonato Aston Martin todavía no compite con normalidad. Sobrevive. Y mientras no pueda utilizar el motor Honda en sus parámetros reales, seguirá siendo imposible saber si el AMR26 está condenado a sufrir o si, por el contrario, guarda un potencial que aún no ha podido enseñar.

China será otra estación de resistencia. Mañana habla Fernando Alonso en la previa. Japón, en cambio, aparece ya como la primera gran prueba de verdad para medir el futuro de esta alianza.