Watanabe, presidente de Honda Racing, sobre la situación de Aston Martin: "Si soy honesto, hay partes muy difíciles"

Con el Gran Premio de Australia a la vuelta de la esquina (los primeros entrenamientos en Albert Park empiezan la madrugada del 6 de marzo en España), en Aston Martin y Honda ya solo buscan no generar más expectativas. El estreno del nuevo ciclo 2026 llega con más incógnitas de las deseadas. Y, aun así, el mensaje oficial desde la cúpula de la marca japonesa es de "calma", aunque admite que no llegan a tiempo.

El encargado de ponerle voz ha sido Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation (HRC), que en declaraciones recogidas por el portal japonés F1 Gate admite la realidad: "Si soy honesto, hay partes muy difíciles".

El 'paddock' lleva días alimentando rumores: que si el coche ha nacido con problemas, que si el encaje entre fábrica y pista no es tan fluido, que si incluso puede haber tiranteces internas alrededor del enfoque técnico. Watanabe se desmarca de estos pensamientos.

Lance Stroll, en el circuito tras abandonar su Aston Martin / EP

Su línea es clara: tranquilidad para Melbourne y confianza en la estructura entre Honda y Aston Martin. "Tenemos una relación muy buena con el equipo", insiste, remarcando que el trabajo conjunto (también con Fernando Alonso) ya está en marcha y que no se trata de una colaboración superficial, sino de un plan con recorrido.

Su relación con Lawrence Stroll

El japonés subraya también la figura del propietario: "Me gusta mucho el enfoque y la visión de Lawrence Stroll". Con estas palabras, Honda busca transmitir lo contrario a lo que se viene explicando en los medios: Según él, hay dirección, compromiso y paciencia en la sede de Silverstone.

Lawrence Stroll y Koji Watanabe / ASTON MARTIN

También se ha hablado de posibles tiranteces en la cocina técnica, pero Watanabe lo despacha con un mensaje de puertas adentro: "Tenemos una relación muy buena con el equipo" y, en lo personal, "nuestra relación con Adrian Newey también es muy buena".

Para Honda, la idea es clara: que el ruido no marque la agenda a 48 horas del arranque; lo que cuenta ahora es ejecutar, coordinarse y dar pasos firmes carrera a carrera.

"Queremos construir la base para ser un grupo ganador a largo plazo junto a Aston Martin" Koji Watanabe — Presidente de Honda Racing Corporation

El papel de Andy Cowell

Watanabe, además, pone nombres y jerarquías al día a día para desmontar la idea de un proyecto desordenado. Señala a Andy Cowell (director de estrategia de Aston Martin) como "nuestro principal punto de contacto" en el desarrollo del power unit, y recalca que en los circuitos "nuestros staff y el de Aston Martin trabajan mano a mano".

Y para reforzar esa idea de serenidad antes de Melbourne, en Silverstone también tiran de mensajes de integración. Andy Cowell ha insistido en que el trabajo conjunto con Honda ya está aterrizando en lo concreto: "El encaje está diseñado para que encaje perfectamente" entre la unidad de potencia y las zonas clave del coche, con pruebas cruzadas entre Sakura y la base británica y reuniones constantes para revisar avances.

En resumen, el objetivo para Aston Martin es llegar a Australia con un paquete fiable y capacidad real de aprendizaje durante el fin de semana, aunque se apunta que la escudería utilizaría la primera parada del Mundial para seguir experimentando y podría acabar sin un solo monoplaza en pista.

Para bajar la expectativa, Watanabe mira más allá de 2026: "Queremos construir la base para ser un grupo ganador a largo plazo". El dirigente japonés no niega las dificultades; las coloca en su sitio. Y, con Australia abriendo el curso, pide lo más complicado en la F1 moderna: calma en plena tormenta de expectativas.