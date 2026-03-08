Vuelve el 'show' de Hamilton y sus radios virales: "Ahora, déjamelo a mi"

Lewis Hamilton está de vuelta. Tras un 2025 gris en su estreno como piloto de Ferrari, el de Stevenage afronta esta temporada con las mejores sensaciones y con el ánimo renovado, como demostró durante la carrera del Gran Premio de Australia.

"Me siento muy fresco, mientras que Arvid (Lindblad) dice que tiene 18, yo siento que tenga 18 también, todo está en la cabeza. Me siento genial", explicó en la previa del GP y lo demostró este domingo en la pista, manteniendo hasta el final sus opciones de podio. Finalmente fue su compañero Charles Leclerc el que se llevó el premio, pero la actitud de Lewis durante la carrera dejó ver que, de verdad, está de vuelta.

El británico es bien conocido por mantener un contanto continuo con sus ingenieros durante las carreras pero la campaña pasada se le vio más comedido, menos dado a compartir sus impresiones. Tampoco acompañaron los resultados y tocaba hacer cambios en todos los sentidos de cara a este 2026. Así este curso ha arrancado con un nuevo ingeniero de pista para Hamilton. Riccardo Adami, quien ocupaba ese puesto en 2025, no está ya al cargo de la radio de Lewis y es que, aunque ambos tuvieron una relación correcta, nunca llegaron a conectar.

Por el momento, y de forma temporal, ha sido el veterano Carlo Santi el que ha tomado el relevo y el feeling entre piloto e ingeniero se ha hecho notar. Hamilton a vuelto al más puro estilo Hamilton, lanzando mensajes continuos por radio.

El 'show' de Lewis empezó pronto, poco después de que los dos Mercedes tomaran el camino a boxes tras tan solo 13 vueltas, cuando apareció el Virtual Safety Car. Los dos Ferrari se mantuvieron en pista y al de Stevenage esa estrategia no acabó de gustarle. "Al menos uno de nosotros debería haber entrado", afirmaba a su ingeniero. Santi mantuvo la calma y se guardó la respuesta, o al menos no se hizo pública.

Lo cierto es que la visión de Hamilton fue la acertada, porque los dos Mercedes acabaron aprovechando esa ventana de paradas para adelantar a los dos Ferrari y llevarse el doblete en Australia.

Háblame en las curvas

De cualquier manera, la situación no desanimó al de Stevenage que siguió a lo suyo, lanzando mensajes e instrucciones a su ingeniero."Háblame en las curvas", le pedía. No probablemente porque tuviera necesidad de hablar, sino más bien porque, probablemente, el ruido del motor acelerando en las rectas impedía a Lewis escuchar bien las indicaciones de Santi.

Ya en el tramo final de la carrera, Hamilton lo tenía más que claro y lanzaba el último recado al veterano ingeniero italiano: "Ahora, déjamelo a mi". El mensaje era alto y claro: no me hables, no necesito más instrucciones. Dicho y hecho. No hubo más instrucciones y el británico se pegó a su compañero, aunque sin llegar a meterle presión, para cruzar la bandera a cuadros en la cuarta plaza.

"Mega carrera, segundo stint muy sólido, fue súper rápido", animaba Santi tras la carrera. "¡Gran esfuerzo, chicos! ¡Excelente trabajo! Gracias a todos en la fábrica. Puntos importantes para el equipo, sigamos adelante", contestaba un satisfecho Hamilton.