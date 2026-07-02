Vuelve la 'Lego Parade' de la F1 en Silverstone

Una de las escenas más curiosas que ha dejado en los últimos años la F1 fue el desfile de pilotos del Gran Premio de Miami 2025. La tradicional 'Drivers Parade', que sirve de presentación de la parrilla los domingos de carrera, cambió de formato y deparó una rocambolesca carrera de 'autos locos' en las que los pilotos, montados en monoplazas construídos con miles de piezas de Lego, se lo pasaron en grande recorriendo la pista del Hard Rock Stadium.

Tanto se divirtieron Alonso, Verstappen, Norris, Sainz, Leclerc y compañía y tanto éxito tuvo la iniciativa que la Fórmula 1 ha decidido repetir y esta vez en un gran premio icónico como el de Gran Bretaña, el más antiguo del calendario.

El domingo, el circuito de Silverstone convertirá la procesión de pilotos en un momento inolvidable, con 22 minicoches Lego, cada uno construído con un total de 28.000 piezas LEGO reales, diseñados con los colores de cada equipo para 2026 e incluyendo los dorsales de cada piloto.

Entre bastidores, los minicoches son impresionantes. En su creación han participado un equipo de 20 diseñadores, ingenieros y especialistas de LEGO. El proyecto requirió más de 6.400 horas de trabajo en la fábrica de LEGO Group en Kladno, República Checa. Cada coche pesa 280 kg, de los cuales 65 kg son ladrillos Lego. Pueden alcanzar hasta 25 km/h. y están equipados con ruedas estándar de kart.

"El desfile de pilotos de F1 del año pasado en Miami, con los coches de Lego de gran tamaño, fue uno de los momentos más memorables y comentados de la temporada, cautivando la imaginación de los aficionados de todo el mundo y mostrando una faceta diferente de este deporte. Este año, nos inspiramos en ese momento para crear un espectáculo increíble para los aficionados que asistan al Gran Premio de Gran Bretaña y para quienes lo vean desde cualquier parte del mundo", apunta Emily Prazer, Directora Comercial de Fórmula 1,

Por su parte, Julia Goldin, Directora de Producto y Marketing del Grupo Lego, recuerda que “la emoción que sintieron tanto los pilotos como los aficionados en el Desfile de Pilotos de Miami del año pasado fue innegable. Tanto los aficionados como los pilotos lo pidieron, y ahora lo hacemos realidad. Queríamos superarnos aún más que el año pasado y seguir sorprendiendo y deleitando a nuestros seguidores. ¡Estamos ansiosos por ver lo que harán los pilotos cuando pongan estos minicoches en la pista!”