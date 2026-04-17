¿Cuándo vuelve la Fórmula 1? Fecha y calendario de la próxima carrera de Fernando Alonso

La Fórmula 1 atraviesa un periodo poco usual este inicio de temporada. Después de disputarse los tres primeros Grandes Premios del curso, la competición ha sufrido un parón debido a los conflictos en Oriente Medio que han dejado a los aficionados sin carreras hasta el mes de mayo.

La última vez que pudimos ver a los pilotos en acción fue en el GP de Japón en Suzuka, donde Aston Martin consiguió por primera vez en la temporada terminar una carrera. Antonelli salió del trazado nipón como líder del Mundial, un hecho histórico debido a la precocidad y juventud del piloto italiano.

Kimi Antonelli, líder del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Unas semanas antes, la FIA había anunciado que las dos próximas carreras programadas en el calendario iban a cancelarse por culpa de los conflictos en Oriente Medio. De esta manera, Bahréin y Arabia Saudí se cayeron del calendario y provocaron un vacío en la competición en todo mes de abril que muchos aficionados están sufriendo.

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?

La Fórmula 1 regresará el fin de semana del 1 al 3 de mayo en Miami. El Hard Rock Stadium acogerá la siguiente cita del curso, la sexta programada si no fuese por la anulación de los dos Grandes Premios previos. Tras un mes sin competición, se espera que los equipos hayan tenido tiempo de preparar novedades en sus monoplazas de cara a ser competitivos en este tramo inicial de la temporada.

En el caso de Fernando Alonso, el asturiano espera ver solucionados los problemas con su motor Honda de cara a Miami. A pesar de que es consciente de que el equipo no encontrará prestaciones hasta bien entrada la temporada, cualquier paso dado en la dirección correcta es poco para el bicampeón, que todavía se debate si seguir en la Fórmula 1 una temporada más.