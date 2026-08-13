Vuelve el dominio Mercedes

En la élite deportiva, el éxito nunca está garantizado, pero está más cerca si la gestión y el trabajo detrás de las cámaras es bueno. En el mundo del motorsport, el trabajo previo a la competición en pista es todavía más importante; un mal invierno en la fábrica te puede costar una temporada entera. Si no, que se lo pregunten a Fernando Alonso. Pero no es el caso de Mercedes. Las 'Silver Arrows' han sido la escudería más regular, la que mejores resultados ha obtenido y así lo demuestran sus números sobre el asfalto.

Era híbrida plateada

Desde el 2014, cuando empezó la era híbrida en la Fórmula 1, el equipo dominador en el cómputo global ha sido Mercedes en sus distintas nomenclaturas. Desde entonces, siete de los doce campeonatos disputados (2014-2020) los ha ganado un plioto de la escudería alemana, mientras que el campeonato de constructores se lo han llevado en ocho ocasiones (2014-2021).

No obstante, hubo un bache en estos años. En 2021, la balanza empezó a cambiar de lado. Aunque la escudería alemana dominó en la clasificación por equipos debido a su superioridad en su alineación de pilotos (Hamilton - Bottas) respecto a Red Bull (Verstappen - Pérez), el campeonato individual se decidió en una vibrante última carrera en la que Max Verstappen se impuso a Lewis Hamilton en una de las mejores últimas vueltas de la historia de la F1.

Red Bull voló

Tras un trepidante 2021, el equipo Red Bull reemplazó a Mercedes en el dominio mundialista. La escudería con sede en la localidad británica de Brackley perdió fuelle y así lo demuestran los datos. Respecto la temporada anterior, las 'flechas de plata' habían estado en el podio en dos carreras menos (8), sin victorias y con cinco podios menos (9) a mitad de la campaña 2022.

Max Verstappen / Red Bull Contentpool

El declive prosiguió las temporadas siguientes. Con la entrada del nuevo reglamento en 2023, al equipo dirigido por el teutón Toto Wolff le costó dar con la tecla y no consiguió los resultados esperados. Tras 12 carreras, solo consiguió estar en el podio en cuatro de ellas, no obtuvo ningún triunfo y lograron cinco podios entre Hamilton (4) y Russell (1). Los números fueron muy parecidos en la primera parte de los siguientes años: 4 o 5 carreras en el podio, sin presencia de los dos corredores en la misma y ninguna victoria (solo dos de Russell en 2024).

Mientras tanto, veían cómo Red Bull y Max Verstappen ganaban fin de semana tras fin de semana. El neerlandés logró tres campeonatos más entre 2022 y 2024 tras el de 2021. En el campeonato de constructores, la escudería austriaca lo ganó en 2022 y 2023 hasta la irrupción de McLaren en 2024 y la posterior victoria de Lando Norris en 2025.

Mercedes renace

Sin embargo, los cambios introducidos en el reglamento para 2026 a Mercedes le ha venido como agua de mayo. Ha supuesto novedades importantes como hacer los coches más pequeños y ligeros con modificaciones muy significativas, eliminando el DRS tradicional y usando alerones alerones delanteros y traseros móviles que cambian entre modo curva y modo recta.

Tras la primera parte de la temporada 2026, los números de Mercedes en los Grandes Premios son muy parecidos a los que hicieron en 2016 -10 años atrás-, en una de las mejores campañas del equipo alemán en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton y Nico Rosberg, en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2016 / Andreu Dalmau / EFE

Habiendo disputado 12 carreras, Mercedes ha estado en el podio en once de ellas, como en 2016. Asimismo, Russell y Antonelli han compartido podio en tres ocasiones, mientras que 10 temporadas atrás Rosberg y Hamilton ya habían coincidido en cinco podios. Las 'Silver Arrows' han obtenido ocho victorias (dos el británico y seis el italiano) y en 2016 ya llevaban once (seis de Hamilton y cinco del alemán). En último lugar, la pareja de la escudería alemana lleva dos podios menos (14) que en 2016 (16).

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Mercedes fue el mejor equipo en 2016, con 775 puntos, y Nico Rosberg (385) acabó ganando el campeonato tras un año muy reñido con su compañero Lewis Hamilton (380). En estos momentos, Andrea Kimi Antonelli lidera la clasificación de pilotos con 219 puntos mientras Russell suma 160 puntos, por lo que Mercedes está al frente del campeonato de constructores con 379 puntos. Mercedes está de vuelta y va directo al doble título.