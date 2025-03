Lo que no se ha visto del GP de China: El tributo a Jordan, la sorpresa de Antonelli, el KO a Ferrari y la tensión en Red Bull

El Gran Premio de China, segunda cita del calendario de Fórmula 1, no pasará a la historia por el espectáculo en pista, ni por el impresionante doblete de los McLaren, que no han dado opción a sus rivales. Más allá del desarrollo de la carrera, disputada en condiciones de seco y sin tantos sobresaltos como en Australia, el pasado domingo, en el circuito de Shanghai se han vivido algunas anécdotas, aunque también ha habido momentos dramáticos y de tensión, así como un sentido homenaje al legendario Eddie Jordan, que nos dejó el pasado jueves a los 76 años, víctima de un cáncer.

Tributo a Jordan

El paddock del GP de China ha despedido a Eddie Jordan con un emotoivo tributo antes de la carrera. El irlandés , que los últimos años fue comentarista estrella de F1 en la BBC, fue un personaje histórico en el campeonato, llegó a tener una escudería con su nombre, Jordan Gran Prix, entre 1991 y 2005. Le dio la primera oportunidad a Michael Schumacher y vendió su escudería al grupo ruso Midland, dando paso al que hoy es el proyecto de Aston Martin.

La tensión en Red Bull

Los malos resultados cosechados por Liam Lawson en las dos primeras carreras de la temporada con Red Bull pueden haber sentenciado al piloto neozelandés, hasta el punto de que en el paddock de China ha cobrado fuerza el rumor de que volverá al coche del filial, Visa RB, en el el próximo GP de Japón, intercambiando su asiento con Yuki Tsunoda.

Tras la carrera, a Lawson se le ha visto hablar con los ingenieros en presencia de Helmut Marko, un momento de máxima tensión, mientras al mismo tiempo el director del equipo Christian Horner se mostraba parco en palabras ante los micrófonos al ser cuestionado por el futuro del neozelandés, elegido para sustituir a Checo Pérez.

"Siempre va a haber rumores. Acabamos de terminar la carrera y ahora miraremos los datos" se ha limitado a decir Horner.

También han comentado su situación Yuki Tsunoda, que podría estar ante su gran oportunidad si finalmente se confirman los rumores y es él quien se sube al RB21 en Japón, ante su afición.

Alucinando con el destrozo de Leclerc y los Ferrari, descalificados

Charles Leclerc y Lewis Hamilton se han tocado por segunda carrera consecutiva y esta vez el peor parado ha sido el monegasco, con graves daños en el alerón delantero de su SF-25 desde los compases iniciales de la carrera.

"Tendré que sobrevivir así", ha dicho Leclerc por radio , mientras en el box de Ferrari se preparaban para sustituir el ala durante su primera parada. Pero sabiendo que ello podría costarle un tiempo irrecuperable, Charles ha decidido seguir adelante y pese al destrozo en el aleron, ha conseguido marcar mejores tiempos que Hamilton y llegar al final de la carrera por delante de su compañero.

Eso sí, no ha podido evitar el soberbio adelantamiento del campeón Max Verstappen, que le ha relegado a la quinta posición. No es de extrañar que el trío del podio, Piastri, Norris y Russell alucinase viendo el estado del monoplaza de Leclerc. Su hazaña en China ha acabado siendo estéril, ya que la FIA le ha descalificado por no cumplir el peso mínimo. El coche de Hamilton tampoco ha superado las verificaciones.

Antonelli, piloto del día y sorpresa en el box

Mercedes se marcha de China muy satisfecha, con otro podio para George Russell, el segundo en dos carreras. Toto Wolff ha calificado al británico con un "diez sobre diez" en Shanghai y también ha celebrado el segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Constructores, gracias a la aportación de Kimi Antonelli.

El italiano, el más joven de la parrilla con 18 años, ha acabado sexto (tras la descalificación de los dos Ferrari), puntuando por segunda vez esta temporada y ha sido elegido "piloto del día" en la votacion de los aficionados de la Fórmula 1. Una decisión cuestionable, viendo otras actuaciones de este domingo, pero que en cualquier caso tiene su fundamento.

Y es que tras el toque inicial de Leclerc y Hamilton, el endplate del coche del monegasco ha quedado suelto en la pista y se ha inscrustado en el fondo del coche de Antonelli, que solo se ha enterado de ello al llegar al box tras la carrera. De ahí los 40 segundos que le han separado de Russell.

El gran día de Ocon

Esteban Ocon ha sido uno de los grandes triunfadores del día en China. En su segundo gran premio con Haas, dirigido por la única mujer de la historia en el rol de ingeniero de pista, Laura Mueller, el piloto francés ha completado una sólida carrera, con adelantamiento de película a Antonelli incluído.

Pero además, el resultado final (séptimo) ha sido incluso mejor cuando se ha conocido la descalificación de los dos Ferrari que le precedían y que no han superado las verificaciones técnicas. Ocon se despide de China con un increíble quinto puesto. En su ex equipo, Alpine, las cosas no han ido tan bien: Gasly ha sido descalificado y Doohan no ha puntuado.