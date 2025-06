Lo que no se ha visto del GP de Austria: El gesto de Alonso con Bortoleto, el disgusto de Antonelli y la increíble historia de Russell

El Gran Premio de Austria ya es historia y se ha saldado con una nueva exhibición de poder los McLaren, con victoria de Lando Norris por delante de su compañero Oscar Piastri, líder del Mundial. No han faltado batallas y emoción en pista, pero fuera de ella también ha habido escenas dignas de recordar. Y alguna que otra anécdota curiosa, como la improvisada rueda de prensa de Leclerc en español.

El bonito gesto de Alonso

Fernando Alonso ha dado otra clase magistral este domingo al volante de su AMR25, que ha exprimido para conseguir un meritorio séptimo puesto después de arrancar desde la undécima plaza de la parrilla.

El asturiano se ha beneficiado del accidente de salida entre Max Verstappen y Kimi Antonelli, unido al abandono de Alex Albon, pero también ha hecho una fantástica gestión de la carrera para volver a puntuar por tercer gran premio consecutivo, repitiendo el séptimo puesto de Canadá.

En las últimas vueltas ha protagonizado una trepidante batalla con Gabriel Bortoleto, su pupilo en la A14 Academy. Cuando ha finalizado la carrera, Fernando se ha ido directo al coche del brasileño para felicitarle y fundirse en un sentido abrazo con él.

Después, han vuelto a coincidir ante los medios: "Es una leyenda, ha luchado como si estuviera luchando por un título", ha elogiado Bortoleto a Alonso."Ha estado increíble. Sabía perfectamente dónde colocar el coche y cómo usar el DRS. Pensé que estaba loco cuando intentó adelantar a Norris, porque si lo tocaba la cosa se complicaba... pero lo hizo perfecto. Con malos neumáticos, sin chocar y manteniéndome a raya. Se merece esa posición sin duda".

Alonso le ha correspondido: "Sabía que Gabriel venía mucho más rápido, es muy grande, pero cuando vi la bandera azul de Lando me motivé. No podía perder esa posición", ha resumido.

Russell, un hombre Mercedes

Una de las curiosidades del gran premio ha sido descubrir la forma en la que George Russell se presentó por primera vez ante el jefazo de Mercedes Toto Wolff cuando tenía 15 años y trató de convencerle para que le fichase.

En una entrevista de Melissa Jiménez en DAZN, Wolff ha comentado el espinoso asunto de la renovación de Russell y los rumores sobre Verstappen, pero también ha desvelado este increíble episodio.

"Me escribió un email y dijo que quería presentarse. Me pareció sorprendente. Vino con un traje negro y corbata, sin sus padres, ni su representante. Llevaba un power point para exponer las distintas razones por las que debía ser piloto Mercedes", revela Wolff. Esta claro que Russell le convenció entonces y en los años siguientes y también lo está haciendo esta temporada con sus resultados en pista.

Sanción y disgusto para Antonelli

En solo dos semanas, Andrea Kimi Antonelli ha vivido la cara más dulce y la más amarga de la Fórmula 1. El rookie de Mercedes, que en Canadá protagonizó su primer podio en la categoría reina con 18 años, se ha llevado 'puesto' al campeón Max Verstappen en la salida del GP de Austria y ha recibido una dura sanción.

El italiano ha asumido toda la culpa en el incidente y se ha disculpado con Max, primero tras bajarse del coche, después de que ambos quedaran fuera de carrera en la primera vuelta, y más tarde en el hospitalty de Red Bull, al que ha acudido en solitario para darle explicaciones al neerlandés. Luego, los comisarios le han llamado para escuchar su versión y comunicarle una penalización de tres posiciones para la parrilla de salida de la próxima carrera, el Gran Premio de Gran Bretaña, además de dos puntos en su superlicencia.

"No pude escuchar bien lo que decía Max, pero me disculpé con él", ha dicho Kimi, muy tocado por el incidente y los improperios que le ha dedicado el campeón en caliente, aunque luego ha aceptado las explicaciones del novato italiano. "También me siento muy culpable con mi equipo. Fue un error mío, pero también terminé la carrera de Max. No era lo que quería. Este fue mi primer error al principio de las carreras. Es una lección importante para mí", dijo Kimi.

"No estoy enfadado con Kimi ni nada. Es un gran tipo, muy talentoso, soy amigo suyo, así que se disculpó inmediatamente. Todos los pilotos del paddock han cometido este tipo de errores. Al cometerlos, también se aprende de ellos, así que, por mi parte, todo está bien", aseguró Max.

La ironía de Piastri

El mensaje de Oscar Piastri por la radio de McLaren es de antología. Después de que Colapinto , que no le ha visto, le mandara a la hierba y casi arruinara su carrera, se ha acordado de Alpine, que litigó por él en los tribunales cuando les dejó para vestirse de color 'papaya' después de ser durante un año piloto reserva en la escudería francesa.

"Alpine todavía se las arregla para encontrar una manera de joderme después de todos estos años"

Leclerc, en el idioma de Cervantes

Y para acabar, una divertida escena que tuvo lugar el sábado después de la clasificación, cuando Charles Leclerc sorprendió a propios y extraños en la zona mixta con los periodistas españoles y latinos comentando sus impresiones en español.

El piloto monegasco de Ferrari se esforzó para intentar que se entendiera su discurso, aunque este domingo, tras subir al tercer puesto del podio en Austria, ha vuelto al inglés, con el que se expresa mucho más fluídamente. Pero sin duda, se ha ganado el aprecio de los fans españoles.