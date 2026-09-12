Dentro del VIP más exclusivo de Madring

La Fórmula 1 es sinónimo de lujo y postureo. En los exclusivos espacios VIP de Mónaco, Abu Dhabi, Miami o Las Vegas, se cierran negocios millonarios cada minuto. Ahora, Madrid va camino de unirse a ese selecto club porque ha entendido el concepto de Gran Premio que anhelan Liberty y la Fórmula 1, con toda la ciudad implicada en el evento a través de activaciones de marcas y equipos. Mucho más que una carrera.

En este modelo, los VIP (y sus generosos desembolsos) juegan un papel fundamental y Madring se ha situado en primera fila del calendario. SPORT lo ha podido comprobar de primera mano en el palco más exclusivo de todo el recinto.

Visión de la pista para los VIPS / JP

Los hospitality VIP suman más de 20.000 personas que se reparten en diferentes experiencias, palcos o lounges, como se les quiera llamar. Match Hospitality, empresa de ticketing y hospitality con amplia experiencia en el 'Gran Circo' y en Mundiales de fútbol, entre otros deportes, es la encargada de gestionarlo en la prueba madrileña en los diez años de contrato firmados.

El lugar más selecto de Madring es el ‘Club 91’, que ofrece unas impresionantes vistas de la recta principal y de la curva uno del trazado madrileño. Un ticket aquí puede ascender hasta los 4.900 euros por barba. El más caro da acceso a una terraza que mira a las monoplazas volar a más de 300 km/h en la recta de meta, enfrente de los boxes de los equipos.

Terraza con vistas de privilegio / JP

Allí asisten CEOs, futbolistas, actores, creadores de contenido, etc. que se codean entre alcohol, comida exquisita y una total privacidad. Huele a puro y a carne en las esquinas de esta zona VIP que tiene simuladores, pruebas y juegos de reflejos imitando a los pilotos y cascos y monos expuestos. La decoración está muy cuidada en las tres plantas del famoso Club 91. Todo son sonrisas e intentonas de cerrar tratos.

Abunda el jamón serrano más selecto, sushi de alta calidad, helados, postres de todo tipo, paella, pulpo, pizza y barras infinitas de bebidas. Lo que uno quiera pedir, lo tiene. Predomina el cliente de mediana edad y hay pantallas por todos lados para seguir las sesiones, aunque en estos casos, la actividad en pista sea lo secundario.

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Jamón de primera / JP

Hay azafatas en cada esquina, de punta en blanco, para atender con detalle y exquisitez. Madring ha entendido perfectamente lo que pide la Fórmula 1 y Liberty Media, por eso, con sus hospitality y su paddock, puede acabar siendo una niña mimada de la competición. Lo que ocurra en pista ya es otra historia.