Un VIP curioso saca a relucir el sobrepeso de Red Bull y otros coches

Un aficionado VIP que se paseaba libremente por el paddock de Shanghai, durante el Gran Premio de China, fotografió el pesaje de McLaren, Ferrari, Alpine y Red Bull en un control de la FIA y a raíz de sus imágenes, se han filtrado datos que son alarmantes en el caso del equipo de Max Verstappen. Y es que el sobrepeso del Red Bull, en base a estos datos, sería superior a 20 kg.

El mencionado VIP grabó el proceso de pesaje de la FIA en el parque cerrado tras la clasificación, es decir, con el depósito de combustible vacío y sin el piloto. A partir de aquí, los más agoreros hablan de un precupante sobrepeso del RB22. Pero no es del todo exacto.

Primero cabe señalar que los datos se filtraron a través del usuario taylorwebber en el portal web chino Weibo y han corrido como la 'pólvora' en redes sociales a nivel mundial.

Hay que tener en cuenta que el peso mínimo que marca la nueva normativa de 2026 es de 768 kilogramos, piloto incluido. La masa mínima es de 726 kilogramos en clasificación y dos más ligera, 724 para el resto de sesiones, incluidas Sprint y carrera. Otro elemento a considerar es el peso de los neumáticos, de aproximadamente 41,4 kg. El peso mínimo del piloto es de 82 kg, que se puede alcanzar con lastre si hace falta.

En una lectura aproximada, el monoplaza, sin el peso mínimo del piloto, alcanzaría los 716,6 kilogramos. Con los pesos de Hadjar y Verstappen bordearía los 797, lo que reflejaría unos 20 kilos de más. Sin embargo, el coche fotografiado en cuestión es el Red Bull de Isack Hadjar, con un lastre de 11,5 kilogramos, después de haber pesado 70,5.

Según la valoración del experto en soy motor, de esos 716,5 kilogramos que aparecen en la imagen, 11,5 son únicamente lastre. Habría que restar ese extra para saber dónde está cada coche. Por tanto no es correcto decir que Red Bull esté casi 20 kilogramos por encima del límite, ya que se desconoce el peso exacto del piloto y del coche.

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McLaren está 4,5 kilogramos por encima del límite en el coche de Lando Norris y el Alpine a un kilogramo en el coche de Pierre Gasly. No obstante, cualquier comparación respecto al Red Bull para llevar a cabo cálculos de sobrepeso no es representativa al no tener el peso exacto del piloto y de su coche, algo que sólo podemos ver con Hadjar.