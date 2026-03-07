Violento accidente de Antonelli y Russell lidera los últimos libres en Australia

REl británico George Russell (Mercedes) registró este sábado la vuelta más rápida en la tercera y última segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Melbourne, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026.

Russell dejó su mejor crono en 1:19:053, el mejor tiempo del fin de semana y su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) quedó en el segundo lugar, a 6 décimas con el Ferrari. En tercer lugar finalizó su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

El actual campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren), no pasó del octavo puesto, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) debió conformarse con el sexto y fue superado por una posición por su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar.

El primer incidente de la sesión tuvo como protagonista a un español: Carlos Sainz (Williams) se quedó parado en la entrada a la calle de garajes tras dar una sola vuelta y tuvo que abandonar su monoplaza a pie. Resultado: bandera roja y rodaje detenido durante unos siete minutos.

Su equipo le decía por radio que "tiene pinta de 'game over'". Y, efectivamente, el madrileño no volvió a salir a pista, prolongando así el mal inicio de temporada de la escuadra de Grove, cuyo coche se ha visto literalmente lastrado por problemas de peso y aerodinámica.

El otro piloto de Williams, el tailandés Alexander Albon, tuvo también un susto al quedarse sin potencia en pista, aunque en su caso pudo reiniciar la marcha.

Más grave fue lo que le ocurrió a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien sufrió un fuerte impacto contra el muro a la salida de la primera curva cuando quedaban unos 12 minutos de sesión, de los que únicamente 4 se pudieron aprovechar -descontando la salida de la calle de garajes- ante otra bandera roja.

Si bien el joven piloto italiano pudo salir por su propio pie, los daños que el accidente dejó en el monoplaza podrían poner en duda su participación en la clasificación de esta tarde.

Fernando Alonso (Aston Martin) pudo dar una veintena de vueltas, aunque marcando únicamente el 18º mejor tiempo. El asturiano invirtió roles con respecto a los primeros libres con su compañero, el canadiense Lance Stroll, quien no pudo rodar hoy por problemas con el motor de combustión de Honda,