Lo que no se vio en el Gran Premio de los Países Bajos: Norris, hundido, Leclerc, a lo Alonso en Brasil 2015 y Hadjar pletórico... pero sin trofeo

El Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta cita del Mundial de Fórmula 1 2025, fue especialmente crítico con algunos de los grandes protagonistas del Mundial, especialmente con Lando Norris y los hombres de Ferrari, pero también con Sainz y Alonso.

Pero también hubo alegrías inesperadas. Max Verstappen no se rindió hasta el final y pese a la distancia que le separa de los McLaren, consiguió la recompensa a su gran carrera finalizando segundo en el podio ante su afición. Y el rookie Isack Hadjar celebró por todo lo alto su primer podio en la F1. Aunque con tanto entusiasmo que acabó rompiendo el trofeo.

Los derrotados, en la hierba

Tras quedar fuera de carrera, embestido por Antonelli, Charles Leclerc se quedó en el cesped del circuito presenciando el resto del desarrollo de la prueba y dejó una de las imágenes del día, sentado en una hamaca, emulando la icónica imagen de Fernando Alonso en Brasil 2025, durante su segunda etapa en McLaren.

Pero además, Leclerc sacó un teléfono movil de su bolsillo para sorpresa de muchos. Y mientras charlaba con alguién, asistió en directo al abandono de Lando Norris por avería. El británico, totalmente hundido, viendo como se esfuman sus posibilidades de pelear por el título con su compañero Piastri, ganador de la carrera, se sentó en la hierba, muy cerca de donde se encontraba Leclerc y la realización captó otra impactante imagen.

Sainz, indignado

Tampoco fue el día de Carlos Sainz. El madrileño, noveno en parrilla, aguantó la posición en la salida y siguió progresando. Las circunstancias de la carrera bien habrían podido dejarle en el top cinco, pero Liam Lawson se cruzó en su camino y el cuerpo a cuerpo acabó de la peor forma para Carlos, que tras pinchar y caer al fondo del pelotón recibió 10 segundos de penalización por su maniobra con el neozelandés.

El reglamento de la FIA avala la decisión, si bien la actitud de Lawson no fue la más correcta y Sainz no reprimió sus críticas la decisión de los comisarios. Puedes decir que fue incidente de carrera, pero de ahí a darle 10 segundos al piloto que va por fuera... es inaudito y no tiene ningún tipo de sentido. Me lo tienen que explicar", advirtió disgustado, después de repasar las imágenes junto a Roberto Merhi y su primo Carlos Oñoro.

El trofeo de Hadjar

Isack Hadjar es sin duda el debutante del año en un Mundial 2025 de F1 y el podio obtenido en Zandvoort así lo corrobora. Después de una temporada sólida con Racing Bulls, su podio le catapulta como principal candidato a ser el próximo compañero de Max Verstappen en 2026.

Tras clasificar cuarto, el francés se defendió de George Russell y Charles Leclerc y resistió igualmente al caos que deparó la carrera, con abandonos, averías y coches de seguridad. El dramático fallo técnico que sufrió Lando Norris a seis vueltas del final le sirvió en bandeja un podio que recompensa su trabajo.

Pero en la posterior celebración con escudería de Faenza, posando para la foto de equipo con el trofeo, Hadjar ha dejado caer la copa, que se ha partido en dos trozos.

Nadie ha olvidado las lágrimas de Hadjar en el gran premio de Australia, en su debut en F1, cuenco se estrelló en la vuelta de formación bajo la lluvia y tuvo que ser consolado por Anthony Hamilton. Esta vez, a pesar del estropicio, el francés no dejó de sonreir.

El cabreo de Alonso

Durante la carrera, al ser preguntado por la gestión de neumáticos, Alonso ha estallado por radio: “¡No lo sé joder! ¡Siempre me ponéis en puto tráfico! ¡No lo sé!”. El muro de Aston Martin ha optado entonces por llamarle de nuevo a boxes para apurar ese juego extra de gomas duras que tenían guardadas tras los libres.

Pero tampoco ha acabado de funcionar. "Cada vez que parábamos en las siguientes vueltas había un coche de seguridad y los demás paraban gratis. No pudimos aprovechar los dos juegos de gomas dos duras y en este sentido ha sido muy mala suerte, pero buena por la penalización de Antonelli”, ha valorado tras la carrera, dejando un 'recado' a Aston Martin: "Hemos quedado por detrás de un Williams, un Haas y de mi compañero que salía último. Algo han hecho con mi estrategia para acabar tan mal”, ha advertido.