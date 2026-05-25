Lo que no se vio del Gran Premio de Canadá: un trapecista, una premonición y el funeral de una marmota

Kimi Antonelli salió victorioso del fin de semana en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá). El italiano es más líder tras el abandono de su compañero de equipo, George Russell, tras una abería en el W17 de Mercedes. Pero más allá de lo estrictamente deportivo, también hubo auténticos momentazos dentro y fuera de la pista que no pasaron desapercibidos.

Durante la previa al Gran Premio, varios pilotos asistieron a un evento que no pasó desapercibido por los fans. Isack Hadjar y Pierre Gasly recibieron clases de trapecio y sacaron a relucir su destreza en el mundo del circo. Ambos fueron captados riéndose el uno del otro, en un ambiente más relajado y alejado de la tensión que se respira durante un fin de semana de carreras.

Frío polar

La jornada dominical en Montreal amaneció con una situación meteorológica lejos de ser la ideal. Durante las primeras horas de la mañana, la lluvia azotó el trazado canadiense, y las temperaturas eran más bajas de lo que fueron el resto del fin de semana. Algo que se pudo comprobar durante la 'Drivers’ Parade', en la que los pilotos mostraron sus uniformes invernales, ataviados con chaquetones y gorritos mientras observaban como la pista comenzaba a secarse.

Ya nos tiene acostumbrados Franco Colapinto a darnos auténticos momentazos. El piloto de Alpine también acaparó los focos durante la previa de la carrera al no atinar a la hora de lanzar merchandising a los fans. No lograba disparar las camisetas hacia la grada, quedando cada lanzamiento en pista y provocando las carcajadas de sus compañeros, especialmente de Pierre Gasly. Definitivamente, lo suyo es ponerse ante el volante.

La Premonición de Leclerc

Charles Leclerc vivió una clasificación complicada en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal (Canadá). El piloto de Ferrari exhibio un ritmo lejos de su potencial e igualó su peor clasificación de la temporada, que registró en Miami, cuando también terminó octavo. En Canadá experimentó problemas con la temperatura de los neumáticos ya desde la Q1, demostrando tener dificultades para calentarlos y tener el agarre necesario para extraer el mejor potencial del SF-26.

A través de la radio, se lamentó el monegasco. "Qué desastre", decía el compañero de Lewis Hamilton, que por si no fuese suficiente vio como el siete veces campeón saldría por delante de él (5º). En su llegada al box tras la Q2, el piloto de la escudería de Maranello lo tuvo claro. "La Q3 es o me voy contra el Muro de los Campeones... o termino en 98", expesaba a través de la radio. Y finalmente clasificó en esa plaza.

El trágico atropello de una marmota

En Canadá, uno de los factores que los pilotos deben tener en cuenta es la presencia de animales salvajes en pista. El pasado curso, Lewis Hamilton se mostraba muy afectado tras atropellar a una marmota.

Un mal trago que también pasó Pierre Gasly durante la Q1 del sábado, cuando se topó con uno de estos animales en pista, sufriendo daños en su Alpine.