Lo que no se vio del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026: A lo Mario Kart en Melbourne

El Gran Premio de Australia inauguró la temporada de Fórmula 1 2026 con la tradicional foto de familia de la parrilla al completo, en la que Fernando Alonso (44) y Lewis Hamilton (41) son los más veteranos y el rookie Arvid Lindblad (18), como el más jóven, superando a Kimi Antonelli (19),

Leclerc : “Esto es Mario Kart”

Después de la foto de grupo, empezó la acción en la pista y volvió a quedar claro que no todos comparten el nuevo rumbo tecnológico que ha tomado la F1. En plena carrera, Charles Leclerc comparó el extra de potencia del modo adelantamiento en la nueva Fórmula 1 con las setas del popular videojuego.

El monegasco subió al podio, pero impotente ante los dos Mercedes que le precedieron: "Ha sido una carrera muy complicada, nadie sabía qué esperar al principio y al final es aún más difícil con los adelantamientos. No sabemos cuándo te vas a quedar sin batería, cuando atacas no sabes cuándo te vas a quedar sin batería. Es de locos, estoy contento de haber liderado aunque no nos haya servido y terceros era lo máximo que podíamos conseguir", valoró.

La ironía del campeón

Después del alud de críticas de los pilotos a la nueva reglamentación y al protagonismo de las baterías eléctricas de la F1, la FIA y los gestores del campeonato Liberty les pidieron rebajar el tono ante la prensa. Y el resultado fue que este domingo, tras la carrera, muchos tiraron de ironía.

Especialmente significativa fue la respuesta del campeón Lando Norris ante las cámaras: "¿Qué debería decir? ¡Increíble! ¡Divertido! Ya tengo ganas del próximo gran premio".

Tampoco Max Verstappen se quedó corto. Fue el más duro con la F1 desde pretemporada, comparó el Mundial 2026 con una "Fórmula E con esteroides" y el sábado, tras su accidente en Q1, sugirió que el modo de conducción era "antinatural" y que iba "en contra de los instintos del piloto".

Tras la carrera en Albert Park, en la que remontó del 20º al 6º puesto, el neerlandés fue algo más moderado, pero con mensaje subliminal.

El susto tremendo de Colapinto

La cámara ‘on board’ del Alpine de Franco Colapinto dejó constancia de un terrorífico momento en la salida del GP de Australia. El piloto argentino rozó el drama y por milímetros pudo esquivar al coche de Lawson que se encontró delante, en un brutal diferencial de velicidad en su arrancada a todo gas.

“Tuve suerte de seguir en carrera; he estado bien de reflejos”, comentó tras la carrera, aún pálido por el susto y el posterior esfuerzo: “Ha sido un fin de semana complicado y queda trabajo porque no es donde queremos estar”, advirtió.

El trío del podio, Russell, Antonelli y Leclerc, reaccionó airadamente al ver repetida la acción que a punto estuvo de causar una tragedia en Melbourne de no ser por los reflejos de Colapinto.

Claro que no solo hubo sustos en la pista. También alguno se arriesgó a ser atropellado en mitad del padock ... y en plena entrevista. Que se lo digan a Pedro de la Rosa, comentarista de DAZN y embajador de Aston Martin.

La celebración de Mercedes

Los más felices y contentos en Australia eran George Russell y su compañero Kimi Antonelli, que regalaron un doblete a Mercedes en la carrera inaugural del Mundial 2026 y confirmaron lo que todos sus rivales intuían desde el invierno, que la unidad de potencia les concede una gran ventaja.

En la celebración del equipo, el personal se ‘cebó’ especialmente con el joven piloto italiano, que a sus 19 años y en su segunda temporada en F1, está viviendo un sueño regado de champagne, eso sí, quizá demasiado regado.