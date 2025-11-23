Lo que no se vio del GP de Las Vegas: Los modelitos de Beyoncé, el señor del meme y Verstappen robando protagonismo a Micky

Las Vegas siempre se asocia a juego, extravagancia, luces y diversión. Y la carrera de Fórmula 1 de este domingo ha tenido un poco de todos esos ingredientes, pero además con bombazo final para McLaren. Y eso que Mickey Mouse reclamó su papel de protagonista en el espectacular show.

Beyoncé, con Hamilton

Antes de la carrera hemos visto de rojo intenso a Beyoncé y a su marido Jay Z en el garaje de Ferrari. La cantante no le ha fallado a su amigo Lewis Hamilton, a pesar de que salía último en parrilla (19º) tras el desastre en clasificación. El británico, décimo al final, ha podido minimizar daños.

La cantante se dejó ver con un modelito de lo más llamativo para dar una 'hot lap' en la sesión matinal del sábado y el domingo se enfundó otro no menos ajustado de color rojo Ferrari para ver la carrera en el box de la Scuderia.

Max, bromista

Después de una intensa carrera en la que Max Verstappen ha deslumbrado más que los focos que iluminan el Strip, el neerlandés estaba radiante y se ha tomado con muy buen humor el numerito que les tenían preparado los organizadores de Las Vegas a los tres pilotos que han subido al podio.

Max, Norris y Russell se han paseado a bordo de un coche rosa construido con miles de piezas de lego y conducido por Terry Crews. El tetracampeón, feliz por su victoria, no ha dudado en meterse de lleno en su papel y ha sido el 'alma' de la fiesta.

Menos cómodo se han sentido Max antes de la carrera, al igual que muchos de sus colegas de parrilla, en la presentación de los pilotos, saliendo a pista del Srrip, lleno hasta la bandera, como si se tratara de estrellas de rock.

Lando, a toda prisa

Lando Norris ha vivido en sus 'carnes' la cara B del 'gran circo'. El piloto británico, líder del Mundial, ha firmado un segundo puesto final que le permitía destacarse aún más al frente del campeonato, con 30 puntos Piastri y 42 a Verstappen a solo dos grandes premios para que el Mundial baje el telón.

Pero cuando ha llegado al box de McLaren se ha encontrado a los técnicos de la FIA inspeccionando su coche y el de su compañero. El equipo le ha informado que no se ajustaban al reglamento, ya que la medición del patín ubicado en el fondo del coche era inferior al límite permitido de desgaste, de 9 milímetros, lo que, reglamento en mano, iba a suponer la descalificación de los dos monoplazas 'papaya'.

Norris se ha marchado a toda prisa del circuito, ofuscado por un incidente que deja a Verstappen a solo 24 puntos y pone el Mundial al rojo vivo.

El señor del meme

Ya había estado presente en el paddock de Singapur hace un año, y en Hungría, su país, esta temporada. Pero el 'señor del meme', al que todos los pilotos miran atónitos cuando se cruzan con él en el paddock, ha alucinado con el espectacular montaje en Las Vegas.