Lo que no se vio del GP de Singapur: Las celebraciones de Russell y McLaren y el cabreo de Alonso con Hamilton

George Russell y McLaren han sido los grandes triunfadores en el GP de Singapur. El piloto británico se ha llevado su segunda victoria de la temporada con Mercedes y le ha dado argumentos a Toto Wolff para firmarle una renovación con estatus de super estrella. Y la escudería de Woking, liderada en esta etapa por Zak Brown y Andrea Stella, ha conquistado su segundo Mundial de constructores consecutivo y el décimo de su historia.

Russell 'imita' a Hamilton

Durante tres temporadas George Russell compartió box en Mercedes con el heptacampeón Lewis Hamilton, al que siempre valoró. Por eso, este domingo, después de conquistar la victoria en el Gran Premio de Singapur, arrancando desde la pole y dominando con mucha autoridad de principio a fin, el británico ha querido recrear la imagen que protagonizó su ex compañero.

En concreto, Russell se ha remontado a la carrera de 2018 en Marina Bay. Hamilton logró la pole y se llevó un triunfo incontestable vestido con los colores de Mercedes. Tras recoger el trofeo, posó con él sentado en mitad de la pista, bajo los focos y con la mejor de sus sonrisas.

En su foto, Hamilton aparecía impoluto, mientras Russell lucía duchado en champagne, después de sorprender al personal del equipo tras la carrera, rociándoles con la botella que se llevó del podio.

Vuelve el unicornio

Después de que el famoso unicornio azul de la suerte que le regaló una jovencísima fan en Bakú le 'ayudara' a lograr su primer podio con Williams hace dos semanas, Carlos Sainz viajó a Singapur cargado de pegatinas con la curiosa mascota convertida en amuleto.

La lució en el casco en Marina Bay e incluso colgó en redes un vídeo de su habitación del hotel donde el unicornio estaba por todas partes, en el espejo del baño, el albonóz... y al final la suerte le ha vuelto a sonreir este fin de semana, pero solo a medias, ya que si la descalificación del sábado en la crono fue un duro revés, este domingo en carrera el piloto madrileño ha podido lucirse, siendo el que más ha adelantado en un circuito donde resulta muy difícil conseguirlo. En total Sainz remontó ocho puestos para acabar puntuando (10º).

El cabreo de Alonso

Fernando Alonso acabó con una sonrisa y elegido 'piloto del día' tras su séptimo puesto con Aston Martin en Singapur. Sin embargo, en carrera protagonizó momentos de alta tensión. Primero se enfadó cuando su ingeniero le recordó que le quedaban 34 vueltas: "Si sigues hablándome en cada vuelta, desconecto la radio", le espetó.

Su cabreo estaba justificado, después de que el equipo arruinase todo lo que había conseguido en pista con una parada lentísima, de 9 segundos, obligándole a tener que adelantar nuevamente a Hadjar y Bearman.

Y en la última vuelta estalló contra Lewis Hamilton, después de ver la bandera a cuadros, criticando a la FIA por permitirle competir con un coche inseguro, aludiendo a una doble vara de medir con el piloto británico, que había alertado por radio a Ferrari que iba sin frenos.

“¡¡¡No puedo puto creerlo, no puedo puto creerlo, no puedo puedo creerlo!!!”, exclamó con rabia Alonso.

Su ingeniero Andrew Vizard le tranquilizó aludiendo a unos límites de pista que el de Ferrari incumplió reiteradas veces al quedarse sin frenos. “¿Es seguro conducir sin frenos o debería…?”, contestó Alonso. “Sí, lo estamos revisando por límites de pista, puede que haya cierto margen ahí. Pero buena recuperación”, le animó Vizard.

Alonso volvió a la carga: “Pero debería ser séptimo, no puedes conducir como si estuvieses solo en pista. Quiero decir: no respetar la bandera roja ayer, hoy pista libre para él… quizás es demasiado”.

“Hamilton tiene cuatro o cinco límites de pista por el problema de los frenos”, insistió el ingeniero. “Si, 5 segundos mínimo. Para mí no puede conducir si el coche no es seguro. A veces me han desclasificado sin retrovisores ¿y ahora no tienes frenos y todo está bien? Lo dudo”, zanjó Fernando furioso.

Finalmente, la FIA concluyó que Lewis Hamilton merecía ser sancionado con 5 segundos por rebasar los límites de la pista por lo que Alonso acabó aupándose a la séptima posicion, sumando seis puntos de un gran premio del que solo esperaba dos.

La celebración de los campeones

McLaren no tuvo precisamente un gran premio afortunado. Lando Norris y Oscar Piastri no entraron en la pelea por la pole el sábado y este domingo tampoco han podido pelear por la victoria con Russell y Verstappen. El campeón de Red Bull ha frenado a Norris, relegándole al tercer puesto, y Piastri solo ha podido ser cuarto, aunque mantiene el liderato por 22 puntos con su compañero y 63 respecto a Verstappen.

Sin embargo, la carrera en Singapur ha dado paso a una macro celebración 'papaya', con podio propio, para festejar el segundo título consecutivo en el Mundial de Constructores, el que más dinero reporta a los equipos y por tanto, el más apreciado.

McLaren ganó en los viejos tiempos con Prost y Senna, vivió en turbulencias en 2007 con Alonso y Hamilton y tocó fondo con Honda en la segunda etapa del asturiano, que acabó tan fatigado tras la temporada 2018 que decidió hacer un paréntesis en su carrera en F1 hasta 2021.

Pero en 2024, con nuevo rumbo, nueva estructura y un coche ganador, recuperaron su estatus entre los grandes de la parrilla y sumaron su primer título desde 1998 años. Ahora han repetido con más fuerza, proclamándose campeones a falta de seis grandes premios y con 650 puntos, el doble que Mercedes Ferrari a estas alturas.

Con diez títulos en su palmarés, había motivos para celebrarlo por tdo lo alto.