Lo que no se vio del GP de Qatar: Alegría desbordada de Sainz y Williams, lágrimas en McLaren... y el cotilleo del año con Alonso

La acción en la pista de Losail este domingo fue tan intensa e imprevisible, que apenas dejó margen a reparar en otros detalles. Pero el fin de semana del Gran Premio de Qatar, penúltima cita de la temporada, dio mucho más de sí.

'Carrerón' de Sainz y emoción en Williams

La primera temporada de Carlos Sainz en Williams empezó con dificultades, pero el madrileño se ha crecido en la segunda mitad de curso y desde Bakú ya suma dos podios el domingo y otro al sprint. Un balance magnífico que consolida a su equipo en la quinta posición del Mundial de Constructores 2025, después de acabar últimos hace un año, antes de incorporar al madrileño.

No es de extrañar que ayer, tras acabar tercero en Qatar, se desatara la locura en el box de la escudería de Grove, mientras Sainz entonaba su ya clásico ‘Smooth Operator’ visiblemente emocionado. "Si un día te retiras de la Fórmula 1, puedes dedicarte a la canción", le sugirieron. "Estuve cantando callado", les 'vaciló' Carlos.

"P3, P3. J* increíble. Preciosa carrera, felicidades. No tengo palabras", le dijo su ingeniero. Alegría desmedida en Williams. James Vowles, jefe de Williams, le dedicó unas sentidas palabras: "Nos hiciste sentir orgullosos en Bakú y vaya si lo has demostrado hoy... ¡Bien hecho, Carlos! ¡Un trabajo absolutamente increíble! Estoy muy orgulloso de ti".

SMOOOOOOOTH OPERATOOOOOOOR!! SMOOOOOOOOOTH OPERATOOOOOOOOOOR!!



Que se ha puesto a cantarla en modo suavecito

De Qatar, al Dakar

Quien más vibró con la espectacular actuación de Carlos Sainz fue su padre, que hizo un alto en su preparación para el próximo Dakar para estar en el paddock de Losail. Su análisis sobre la temporada de su hijo en Williams, después de que Ferrari le dejara sin asiento fue impagable: "El año pasado fue muy duro al empezar una temporada sabiendo que no iba a continuar Ferrari. Y este también ha sido sido un año complicado, no salían las cosas y le costó un poco entender el coche, pero desde Bakú todo ha ido a mejor, salvo un par de carreras", resumió.

Carlos bajo presión se crece y yo creo que hoy a hecho una de las mejores carreras de su vida", lanzó el ‘Matador’, orgulloso. “Ojalá Williams haga un buen coche en 2026, Mercedes haga un buen motor, y él pueda estar luchando por podios y por los puestos de cabeza, que ese es el objetivo", zanjó.

El 'Mea Culpa' en McLaren

El tremendo error de estrategia de McLaren al ser el único equipo que dejó a sus pilotos en pista tras el safety car de la vuelta 7 en el GP de Qayar, condenó especialmente a Piastri, que terminó segundo tras Verstappen pese a ser el más rápido todo el fin de semana en Qatar.

El australiano es ahora quien peor lo tiene de los tres aspirantes el título, mientras que Lando Norris perdió su primera 'bola de partido' por el título.

Zak Brown, CEO de equipo, no dudó ni un segundo en disculparse con sus pilotos en DAZN tras finalizar el Gran Premio.

🗣️ Zak Brown: "Hemos tenido un error y hemos decepcionado a nuestros pilotos. Hemos regalado un doble podio y una victoria"

Max, el más rápido... también en las celebraciones

Verstappen tenía motivos para estar satisfecho tras su victoria en Qatar, que le sirvieron en bandeja sus rivales de McLaren al calcular mal el momento de la primera parada de Piastri y Norris.

El actual campeón lo tiene difícil para revalidar el título por quinto año consecutivo, pero tendrá su oportunidad en Abu Dhabi el próximo domingo. 12 puntos le separan de Norris. Necesita ganar y que el británico no suba al podio. No es un sueño imposible. En verano, Max estaba a 104 puntos.

Pase lo que pase, hay que celebrarlo. Y ayer en Losail el neerlandés volvió a ser el más rápido también a la hora de los festejos y la tradicional ducha de champagne.

El rumor del año: ¿Serán papás Alonso y Melissa?

Aunque nunca lo han confirmado oficialmente, no es ningún secreto que Fernando Alonso y la presentadora de la F1 en DAZN Melissa Jiménez mantienen una relación sentimental desde hace más de un año.

Melissa no aparece por el paddck desde Monza, en septiembre y sus compañeros de la plataforma no han dado ninguna explicación al respecto, lo que ha disparado un rumor sobre su posible embarazo.

Coincidiendo con el GP de Qatar, las redes sociales se han llenaron de especulaciones sobre la posible llegada del primer hijo en común de Fernando Alonso, de 44 años, y su pareja, de 38, que ya tiene otros tres hijos de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra.

"No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados, ojalá", manifestó en una entrevista de 2024 el piloto asturiano, que seguramente no va a seguir en la F1 más allá de una o dos temporadas y podría cumplir así uno de sus grandes deseos.

El pique Norris-Piastri que pasó desapercibido

George Russell se las tuvo con Max Verstappen el año pasado y tampoco parece que sea demasiado amigo de su compatriota Lando Norris, al que derrotó en el campeonato de F2 en 2018. En Qatar, tras la clasificación del sábado, pocos repararon en el notable pique que ambos protagonizaron en el corralito, con las televisiones internacionales como testigos.

Russell afirmó ante los micrófonos que una periodista le había comentado que Norris le culpaba por su error en la ‘qualy’. Lando estaba justo a su lado, atendiendo a otro periodista, pero escuchó al de Mercedes.

“No puedo creer que te creas a los medios antes que a mí”, recriminó Norris a Russell, interrumpiendo su explicación. "Pensé en darte rebufo para ayudarle en el campeonato", bromeó George entre risas, elevando la tensión del momento . Lando no se calló: "Yo te pasé en la primera curva y la equivocación fue totalmente mía". La conversación acabó con un “lo siento” de Russell.