Lo que no se vio del GP de Mónaco: Paso a la 'reina' Kim Kardashian

En el gran premio más icónico y glamouroso del calendario de Fórmula 1, conseguir destacar entre tanto VIP y tanta celebrity es muy difícil. No para Kim Kardashian, acostubrada a acaparar flashes allá a donde va. Y en Mónaco, la influencer estadounidense fue la reina absoluta.

Llegó el sábado al paddock, justo antes de la batalla por la pole, acompañada por su hermana Khloé, enfundada en unos jeans ajustados y un top negro transparente de lencería. Y revolucionó el 'gallinero'. Eso sí, en las imágenes de televisión no la rotularon como 'novia de...'. Tratándose de alguien con su entidad y seguidores, no hacía falta recordar que es la actual pareja de Lewis Hamilton.

Ni los pilotos son ajenos al 'cotilleo' y la llegada de Kim al circuito de Mónaco dejó una imagen impagable. George Russell y su novia Carmen comentando la 'jugada' desde un balcón, como si se tratara de dos vecinas 'marujas'. "¿Has visto?, es la nueva chica de Lewis" decía el piloto de Mercedes. "Sí ahí está ella, es Kim", replicaba la española.

El domingo, con nuevo modelito y paragüero particular, las hermanas Kardashian volvieron al paddock y se pasearon por la parrilla para desearle suerte a Lewis y Ferarri.

Y si hablamos más de anécdotas deportivas, tampoco tiene desperdicio el 'consejo' que le dieron dos expertos campeones como Max Verstappen y Lewis Hamilton al joven Kimi Antonelli para defender su pole en la salida del domingo. "Cuando los semáforos se apaguen, tu espera 1 segundo...", soltó Max. "Mejor que sean dos segundos", añadió Lewis entre risas.

El de Mercedes, líder destacado del Mundial con 19 años, ya no les teme. Y viendo lo que sucedió en carrera, con Verstappen parado en la salida por un fallo del motor y Hamilton segundo en meta, a seis segundos, el italiano dejó claro que su asalto al título no es ninguna broma.

La celebración, como no podía ser de otra forma en Mónaco, tenía que ser pasada por agua. Pero el chapuzón de Kimi, su padre Marco y gran parte del staff y personal del equipo Mercedes no fue en una piscina, al estilo de los lujosos festejos de Red Bull en su hospitality. Esta vez fue en el mar. Y con un fotógrafo sumergido previamente para capturar el instante de felicidad y un histórico momento del más joven vencedor en el Principado.

Y acabamos, de nuevo, con la Kim Kardashian. Lewis Hamilton volvió al podio en un lugar muy especial, donde atesora tres victorias. Le entregó el trofeo la princesa Charlene, mientras Kim, que no perdía detalle, grababa el momento con su movil. Lewis reparó en ella y le lanzó un beso a distancia, rompiendo el protocolo.