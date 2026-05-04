Lo que no se vio del GP de Miami de Fórmula 1: una clase exprés para Nadal, un 'patito' valiente y el cabreo de Leclerc

El Gran Premio de Miami, desde su edición inaugural en 2012, se ha convertido en lugar de encuentro obligado para los fans de la F1 en Estados Unidos que colgaron el cartel de 'Sold Out' para esta cita. Además, ya es uno de los GP más exclusivos, de los que ningún VIP quiere perderse, y de esos, no faltaron este fin de semana para seguir una emocionante cuarta prueba del Mundial 2026.

Una parada que estuvo marcada por las previsiones de tormenta eléctrica y que, no solo avanzaron tres horas el horario previsto de la carrera, sino que se convirtieron en las absolutas protagonistas del domingo. Aunque la lluvia no acabó de llegar en carrera pese a lo que mostraban los radares, sí hizo aparición durante el día, complicando la vida a los invitados que tuvieron que sortear los charcos y correr con paraguas para no arruinar sus looks. Pero si hubo una imagen del día fue la del solitario patito de goma que resistía a la incensante lluvia mientras todos corrían a su alrededor. Todo un valiente.

Kimi Antonelli se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial con tres victorias consecutivas que le han puesto en bandeja el liderato. El joven piloto italiano se toma el éxito con filosofía pero a veces, el peso de esas emociones fuertes pasa factura y hasta un niño como Kimi necesita un respiro. Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras y la del chico de Mercedes emocionado y cabizbajo tras su éxito dice mucho de lo que cuesta llegar hasta aquí.

Antonelli, tras su victoria / F1

Y como ya viene siendo habitual, esta vez Kimi tampoco pudo escapar del baño de champán de las celebraciones posteriores con los miembros del equipo. Ya lo intentó en Japón y en China, sin éxito, y tampoco lo ha comseguido en Miami. Tendrá que seguir intentándolo...

La vida sonríe tanto a Mercedes en estas primeras carreras que incluso se permiten bromear con los paquetes de mejoras. Los pilotos se entretuvieron en la previa del GP con diferentes actividades, entre ellas la de conducir una especie de monoplaza en miniatura. Después compartieron las imágenes con un mensaje: "Admistrador muestra las mejoras. Las mejoras: (foto de Antonelli)". Un recado para sus rivales, que siguen buscando la forma de mejorar.

No faltó tampoco la visita a los Miami Dolphins, el equipo de la NFL que tiene su sede en el Hard Rock Stadium. Los pilotos compartieron sensaciones con los jugadores de la franquicia de Florida que, por unos días, cedieron su casa a la gasolina y los motores.

Antonelli con los Miami Dolphins / Mercedes

Otro de los que fue feliz en Miami fue Oscar Piastri. El australiano subió al tercer escalón del podio y regresó a la ceremoia del cava. Allí, mientras celebraba, se las tuvo que ver con una confetti rebelde que se negaba a soltarse de su pierna.

En la otra cara de la moneda estuvo el domingo Charles Leclerc. Más allá de la salida, todo fue una serie de catastróficas desdichas, como en el título de esa conocida película de Brad Silberling. Y todo empezó con una estrategia equivocada que no gustó nada al monegasco, tal y como hizo saber por radio. "¿Por qué me paráis, dónde está la lluvia?", se preguntaba. Ante el silencio de su ingeniero, insistía: “La próxima vez que tomes una decisión, por favor habla conmigo. También estoy aquí".

Mensaje de Leclerc / X

El final de la carrera no fue mucho mejor, con evidentes problemas que le costaron varias posiciones. Al llegar a boxes Leclerc solo pudo hacer control de daños y pedir disculpas.

Detrás de las carreras

Como siempre, los looks de los pilotos causaron sensación en el paddock pero si hay una prenda que levantó pasiones fue la chaqueta que lucieron los pilotos de Mercedes en la previa de las carreras. Tanto Kimi como George portaron una llamativa chaqueta plateado con sistema de refrigeración para evitar las inclemencias del clima.

Russell, antes de la carrera / F1

Los VIP lucieron en este GP tanto como los propios pilotos. Desde Patrick Dempsey, Collin Farrel o Jimmy Fallon hasta Noah Lyles, Mikaela Shiffrin o Rafa Nadal, que fue el encargado de hondear la bandera a cuadros, acapararon los focos en esta cita estadounidense.

El balear visitó el box de Fernando Alonso junto a Jon Rahm y posteriormente recibió una clase exprés para mover de la forma correcta la bandera. Aunque ya hace tiempo que dejó las pistas de tenis, no ha perdido ese toque de muñeca.

Pero si hubo uno que causó sensación fue Leo Messi. El jugador de Inter Miami estuvo en el hospitality de Mercedes acompañado de su familia pero no se olvidó de saludar a su compatriota Franco Colapinto. El conjunto dejó una curiosa imagen con los pequeños luciendo la camiseta negra de Mercedes mientras posaban con el piloto de Alpine.

Colapinto y Messi con su familia / F1

Después volvió a las instalaciones de Mercedes para seguir la carrera y, como explicó luego Antonelli, su visita parece que dio suerte al joven piloto italiano que volvió a ganar. No parece que la necesite pero siempre viene bien una ayuda extra...

Otros VIP, como Collin Farrell, incluso pudieron conducir uno coche por el circuito, aunque no un monoplaza de competición, que tal y como está la cosa, no están las escuderías para jugársela. Lo que sí que pudo hacer el conocido actor es ponerse al volante de un exclusivo Ferrari de carretera con el que demostró sus dotes de piloto aficionado.

Fans entregados

Tampoco faltaron los fans que siguen incondicionalmente a sus pilotos favoritos. Sin duda uno de los más felices fue este seguidor de Lando Norris, que pudo ver como su ídolo regresaba al primer escalón del podio, aunque fuera en la sprint.

Desde luego, el ingenio de los fans nunca va a dejar de sorprendernos, y es que todo es poco para demostrar el amor a sus pilotos.