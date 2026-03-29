Lo que no se vio del GP de Japón de F1: La ironía de 'Papá' Alonso o la celebración de Antonelli... en Ferrari

Fernando Alonso ha completado su primera carrera de la temporada con Aston Martin, pero al margen de aspecto deportivo, que augura aún un largo y tortuoso camino al piloto asturiano para ser competitivo con el AMR26, la noticia del fin de semana ha sido su recién estrenada paternidad.

Alonso, que desde hace tres años comparte relación con la presentadora Melissa Jiménez, fue padre de su primer hijo el miércoles y acto seguido se subió a un avión para volar rumbo a Japón. Llegó el viernes, con jet lag, justo a tiempo para subirse al coche en los Libres 2 de Suzuka y aunque no es habitual que comente nada de su vida privada, concedió ante los micrófonos de DAZN que tanto "la mamá, como el bebé estan bien y estamos superfelices".

Poco más, aunque el domingo, tras la carrera, ha dejado un 'guiño' , ironizando con su paternidad: "Ahora a casa, a descansar... o no", ha lanzado con una reveladora sonrisa.

Por segundo gran premio consecutivo, el protagonista principal ha sido un joven piloto, Kimi Antonelli. El italiano nació el 25 de agosto de 2006, cuando Alonso, de 44, conquistó su segundo título mundial. A sus 19 años y 216 días se convierte en el piloto más precoz en liderar el Mundial de F1.

"Por supuesto que todavía es demasiado pronto para pensar en el campeonato, pero vamos por buen camino", valoraba con modestia tras la carrera en Japón, pero consciente de que tiene una oportunidad única para ser el segundo campeón italiano en la Fórmula 1 tras Alberto Ascari (1952 y 1953).

Si en China lo festejó 'a lo Ayrton Senna', en Japón lo ha hecho al más puro estilo Usain Bolt:

Embargado por la felicidad, pero con la experiencia de la 'ducha' de champagne en Shanghai, durante las celebraciones del equipo Mercedes, esta vez Kimi no ha dudado en echar a correr ante los mecánicos que le perseguían botella en mano. Lo curioso es que se ha refugiado en el box de Ferrari. Quizá no haya sido casualidad. Son muchos los tifosi que creen que es el piloto ideal para suceder a Hamilton en Maranello.

"Resulta que cuando empezamos somos bastante buenos". Oscar Piastri ha soltado por radio este curioso mensaje en Suzuka. Y no era para menos. El piloto australiano no pudo tomar la salida en el Gran Premio de Australia, ante su afición , porque se estrelló durante las vueltas de calentamiento.

En la segunda carrera de la temporada, en China, una averia dejó a los dos McLaren en boxes. Pero a la tercera va la vencida y en Japón Piastri ha dejado destellos de su clase con una gran salida, en la que se ha puesto primero, logrando al final su primer podio del año al concluir segundo tras Antonelli.

En los prolegómenos de la carrera en Japón, unas bailarinas japonesas han ofrecido una actuación en mitad de la pista. Si de lo que se trataba era de animar a los fans nipones que llebaban las gradas de Suzuka, más bien han conseguido el efecto contrario, con una coreografía como mínimo inquietante.

Al menos han despertado el interés en algunos boxes. En el de Aston Martin, Fernando Alonso y Galle se lo han pasado en grande con el baile.

El qué sí ha despertado la pasión de los seguidores japoneses, además de el "padre" Alonso, muy querido en el país del sol naciente, ha sido Yuki Tsunoda. El año pasado fue compañero de Max Verstappen en Red Bull y se quedó sin plaza de titular en 2026, tras ser relevado por Isack Hadjar. Ahora reserva en el equipo de las bebidas energéticas, se ha emocionado con el apoyo de sus fans.

El circuito de Suzuka se ha parecido por momentos a un escenario americano, como Miami o Las Vegas, ante el desembarco de estrellas de Hollywood: Chris Pratt, Brie Larson, Charlie Day, Jack Black o Anya Taylor-Joy, entre otros, han desfilado por el paddock y se lo han pasado en grande, además de contagiar su entusiasmo. Prueba de ello, el 'calentamiento' en el garaje de Mercedes.