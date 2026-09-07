Lo que no se vio del GP de Italia: Sarà perché ti amo Kimi Antonelli

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 quedará como un recuerdo imborrable en la memoria de los tifosi. Y no precisamente por un éxito de su amada Ferrari. El accidente de Leclerc y la sexta posición de Hamilton les dejaron sin nada que celebrar... hasta que llegó Kimi Antonelli y se les brindó el primer triunfo de un piloto italiano en 60 años en Monza. Aunque fuera vestido de Mercedes.

Kimi se abrió paso en el podio al ritmo de Ricchi e Poveri y su famosa 'Sarà perché ti amo' y de repente, se hizo la magia. Su padre, Marco, apenas podía contener la emoción, cuando DAZN intentó entrevistarle. No podía hablar. Su madre y su hermana pequeña se abrazaban canturreando la pegadiza canción italiana junto a miles de gargantas. Fiesta italiana por todo lo alto.

Cuando terminaron las celebraciones en el podio, bañado en champagne, sin camiseta y envuelto en la bandera de Italia, Kimi se acercó a las vallas, donde le esperaban miles de fans ferraristas, con símbolos del Cavallino y camisetas rojas, que esta vez eligieron volcarse en un piloto de Mercedes, lanzándoles gorras con la estrella.

Las imágenes son ya historia viva de la F1 y del automovilismo italiano. Y no era para menos. Kimi, que arrancó 19º en parrilla, sancionado por cambiar la unidad de potencia de su monoplaza, protagonizó la remontada de su vida para ganar por séptima vez este año y dar un paso de gigante en su lucha por el título mundial, dejando a su compañero Russell a 66 puntos.

Kimi fue elegido 'piloto del día' por los fans de la F1 y prácticamente acaparó toda la atención del domingo en Monza, aunque hubo otros protagonistas menos afortunados. Para empezar Charles Leclerc, que dio el susto al estrellarse en la parabólica a más de 50 Fuerzas G.

El monegasco salió del Ferrari aturdido y con visión borrosa, aunque por fortuna se recuperó. Su mujer Alexandra, embarazada, lo pasó realmente mal mientras las asistencias atendían a Charles en pista. Y las cámaras enfocaron a una joven fan que no paraba de llorar en las gradas.

Más lágrimas. Y esta vez de un piloto argentino Franco Colapinto, que cometió un error cuando peleaba por posiciones delanteras y se fue a la grava, perdiendo toda opción a un podio soñado. Tras la carrera, ante los periodistas, el joven piloto de Alpine se derrumbó.

Pero no podemos tener un final tan amargo, así que volvemos al dulce con Antonelli, que llegó al circuito el jueves tras cumplir 20 años y tuvo un inesperado recibiento de su equipo, a base de tartazos de nata.