Lo que no se vio del GP de Italia de F1: La serenata nocturna de los tifosi, las 'papaya rules' y la ironía de Max

El himno de Italia no ha sonado este año en Monza, feudo de Ferrari. Y eso que los tifosi se las prometían muy felices este año con el fichaje del heptacampeón Lewis Hamilton, que solo ha podido ser sexto. Tampoco Charles Leclerc ha podido repetir la victoria que el pasado año hizo vibrar a sus seguidores. El monegasco ha tenido que conformarse con la cuarta plaza, a pesar del impulso de las gradas y el británico se ha emocionado al sentir por primera vez el significado de esta carrera para los fans de la Scuderia.

Claro que la pasión de los aficionados italianos les lleva a cometer ciertas 'locuras', como por ejemplo perseguir a Leclerc hasta su hotel y obligarle a salir a saludar para calmar sus ánimos, en plena serenata nocturna que Charles entiende e incluso agradece después de tantos años en Maranello.

leclerc / instagram

Otra vez las 'papaya rules'

McLaren generó polémica durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 por su decisión de intercambiar posiciones entre Lando Norris y Oscar Piastri, después de que el británico se viera afectado por una parada lenta en boxes. "Por favor Oscar, deja pasar a Lando y luego sois libres para competir" le dijeron desde el muro al líder del Mundial.

Piastri no se mostró muy conforme y recordó por radio que "los pitstops lentos forman parte de las carreras", aunque finalmente decidió colaborar con el equipo, al entender que Norris había estado delante de él durante toda la carrera y que era mejor no entrar en guerras innecesarias a estas alturas. El australiano sale de Italia con 31 puntos de ventaja en el campeonato. Si bien es una renta tranquilizadora, también hay que plantearse qué ocurriría si en la última carrera necesitase esos 3 puntos que ha cedido en Monza ante su compañero.

Según explicó el director del equipo, Andrea Stella, la decisión estuvo motivada por una cuestión de "justicia" y de "coherencia con los principios" con los que compite McLaren.

"El hecho de intercambiar las posiciones no está relacionado únicamente con la parada lenta, y creo que es útil aclararlo: también está relacionado con que queríamos secuenciar las paradas de nuestros coches, deteniendo primero a Oscar y luego a Lando", comentó Stella.

"Lo hicimos porque estábamos cubriendo a Leclerc y, al mismo tiempo, esperando hasta el último momento posible para ver si aparecía una bandera roja o un coche de seguridad. Actuamos pensando en el interés del equipo y, para maximizar ese interés, necesitábamos parar primero a Oscar y luego a Lando. Pero la intención clara era que esto no debía provocar un cambio de posiciones. Pensamos que lo correcto era devolverlos a la situación previa a las paradas y luego dejar que compitieran entre ellos".

En definitiva, vuelven a escena las 'papaya rules' y no todos están de acuerdo.

Max alucina con la decisión de McLaren

Las órdenes de equipo en McLaren provocaron una curiosa reacción de Max Verstappen, quen no pudo evitar reírse durante su comunicación por radio con su ingeniero de pista Gianpiero Lambiase, cuando éste le informó del intercambio de posiciones de Piastri y Norris.

GP: “Norris y Piastri han cambiado posiciones, Max”

MV: “¡Ja! ¿Solo porque ha tenido una parada lenta?”

GP: “No es asunto nuestro, pero creo que así se mantiene limpio en términos del campeonato”

GP: “Tú céntrate en el camino por delante”

Alonso, una 'lapa' con Bortoleto

Fernando Alonso estaba ejecutando una magnífica carrera en Monza, donde después de su gran qualy del sábado, arrancó octavo. Consciente de sus limitaciones con el AMR25, claramente fuera de posición, planeó una estratégia curiosa y realizó su parada pegado literalmente al Sauber de Bortoleto, piloto al que representa su agencia A14 Management y con el que le une una estrecha amistad. La idea era aprovechar el DRS del brasileño, con más ritmo, para defender su posición. Pero incluso salió por delante.

Lástima que minutos después Fernando tuviera que retirarse por una avería del Aston Martin cuando mejor 'pintaban' las cosas y rodaba séptimo en un circuito donde difícilmente le habrían adelantado. "Fallo en la suspensión. Es increíble", soltó, desesperado.

"Es mala suerte y siempre nos pasa cuando estamos en los puntos", lamentó el asturiano tras la carrera.

Max y Leclerc... al sprint

La FIA tiene reglas muy estrictas en cuanto a protocolo. Y una de ellas es la de llegar puntual a la ceremonia que precede al inicio de las carreras en cada circuito y que incluye el himno del país que alberga el gran premio. A Sainz incluso le cayó una multa por llegar tarde pese a tener justificante médico. Y hoy en Monza Verstappen y Leclerc se han librado de sanción por poco. Ambos han llegado al sprint, juntos y justo a tiempo.