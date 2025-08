Lo que no se vio del GP de Hungría: Norris y el trofeo de porcelana, la tormenta de piedras de Hadjar y la alegría de Bortoleto y Alonso

Lando Norris ha sido el vencedor del Gran Premio de Hungría y se marcha de vacaciones a solo nueve puntos del liderato. Pero además, el piloto británico, que ya suma cinco victorias esta temprada, tiene el honor de sumar el triunfo número 200 en la historia de McLaren, uniendo su nombre al de grandes leyendas como Senna, Prost o el fundador del equipo, Bruce McLaren, que logró la primera, en el GP de Bélgica de 1968.

¡Cuidado con el trofeo!

Si un detalle ha llamado la atención en la ceremonia de podio que ha reunido a Norris, Piastri y Russell en el Hungaroring es que Lando ha dejado cuidadosamente su trofeo y también el de su compañero Oscar Piastri y los ha llevado a la zona trasera del escenario para protegerlos, antes de dar rienda suelta a la alegría y el champagne.

Todo tiene su explicación y muchos aficionados ya lo habrán adivinado. En 2023, Lando descorchó la botella de champagne con tanto ímpetu que el trofeo del vencedor de aquella carrera en Hungría, Max Verstappen, salió volando y se rompió en mil pedazos.

Tiempo después, le entregaron a Max el valioso trofeo de porcelana que elaborado en Hungría totalmente reparado y Norris se disculpó por su torpeza. Y es que los tradicionales jarrones que se entregan a los tres primeros clasificados en el GP de Hungría se fabrican artesanalmente en la empresa de porcelana Herendi Porcelanmanufaktura Zrt. que tarda seis meses en hacer cada pieza a mano y de ahí que el trofeo que rompió Norris estuviese valorado en 40.000 euros.

De la alegría de Norris a las lágrimas de Hamilton

El sábado, tras caer en Q2, Lewis Hamilton felicitó a su compañero Charles Leclerc por la pole pero después se paseó cabizbajo y deprimido por la zona de prensa. "Soy un inútil, el problema no es el coche, el problema soy yo. Ferrari quizás deberían cambiar de piloto", soltó para asombro general.

En carrera terminó 12º y doblado, lo que no mejoró su estado de ánimo: "No ha servido de nada, ha sido una tarde muy larga", dijó el heptacampeón. Cuando le preguntaron por su plan para el verano se mordió la lengua: "Intentar resetear", dijo. Días atrás Lewis había sido más explícito al respecto: "Supongo que habrá tiempo de soltar algunas lágrimas...". reveló. Sin duda, la aventura de rojo está siendo un suplicio para el británico, que a sus 40 años empieza a meditar la retirada si no hay un cambio drástico en sus resultados.

Bortoleto y Alonso

Fernando Alonso celebró su quinto puesto en Hungría, pero también el sexto de Gabriel Bortoleto, al que mantuvo a raya durante toda la carrera. El resultado del brasiñeño es una buena noticia el asturiano, que representa al piloto de Sauber a travñes de su agencia A14 Management.

“Estoy contento por él. Empuja siempre, no comete errores, está siempre presionándote. Ya lo dije, Gabriel es el mejor rookie de esta generación, lo demostró el año pasado con coches iguales ganando en F2. Si fuese inglés y queda sexto con un Sauber sería la portada en todos los periódicos mañana porque lo que hace es excepcional”, reclamó Alonso tras la carrera.

Bortoleto, pletórico, agradeció las palabras de su mentor: "Siempre es duro, Fernando es una bestia, es genial batallar con él"

Gasly y Sainz

Carlos Sainz terminó fuera de los puntos (14º) en Hungría tras un toque con Pierre Gasly. "En la segunda curva he llegado yo por delante, por fuera y él ha perdido el control, ha bloqueado y me ha sacado fuera. Pero da igual, hoy no se podía hacer más, nos ha faltado ritmo todo el fin de semana", reconoció el español, que se marcha al descanso de verano con "malas sensaciones" después de sus primeros catorce grandes premios con Williams.

"Me voy un poco decepcionado, ya que no hemos aprovechado al máximo los fines de semana en los que fuimos más fuertes, pero espero que la segunda mitad sea al revés. Las sensaciones son malas, la verdad, porque la temporada está siendo muy dura, con muchos altibajos, más bajos que altos…", reconoció Carlos.

La tormenta de Hadjar

El rookie Isack Hadjar protagonizó otra de las imágenes de la jornada en el Hungaroring. El coche que le precedía ha perdido el control, se ha salido de pista y ha hecho una 'excursión' por la grava, que en el trazado magiar está muy cercana a la pista. El resultado ha sido que el piloto francés del Visa RB ha recibido una auténtica tormenta de piedras, que le han impactado de pleno.

Y para despedir el fin de semana en Hungría, nada mejor que una ración de 'break dance' a cargo de los comisarios de pista.... El 'gran circo' se toma un respiro y tras un parón veraniego de tres semanas volverá a la acción en el circuito neerlandés de Zandvoort , territorio Verstappen, a finales de mes (21-31 agosto).