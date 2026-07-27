Lo que no se vio del GP de Hungría de F1: Norris rompió...la maldición del trofeo y Leonard Alonso se estrenó en la F1 con sus papás

Termina la primera mitad de la temporada. Once grandes premios que han dado para mucho. Y el GP de Hungría, que abre ahora un largo parón veraniego, también ha deparado grandes momentos, dentro y fuera de la pista.

La gran noticia del fin de semana era la llegada de las 16 mejoras previstas por Adrian Newey y Aston Martin, que por primera vez reflejaron correlación entre la fábrica y la pista. Alonso las exprimió para pasar por primera vez este año a Q2 y acabar 14º el domingo, mientras Newey habló de un "inicio prometedor" que tendrá continuidad con la llegada del motor Honda en Zandvoort y otros dos paquetes aerodinámicos en Bakú y Monza.

Pero además de eso, Fernando Alonso se dejó ver en público por primera vez con su bebé Leonard. Quiso que su debut en el paddock fuese a coincidir con el escenario en el que logró su primera victoria en la Fórmula 1, allá por 2003. Y lógicamente, la aparición del pequeño en brazos de su padre en el box de Aston Martin causó sensación.

Leonard Alonso Jiménez estuvo en el paddock del Hungaroring el jueves, en el media day, y regresó el domingo con sus papás, Fernando Alonso y la periodista Melissa Jiménez, que se reincorporó a las retransmisiones de DAZN.

Más 'niñero' que nunca, Alonso también hizo felices a los pequeños que acompañaron a los pilotos en la parrilla del Gran Premio.

El trofeo, a salvo

En el GP de Hungría de 2023, Lando Norris rompió por accidente el trofeo de vencedor de Max Verstappen, una pieza artesanal e porcelana valorada en más de 40.000 euros. Durante las celebraciones, el británico golpeó la botella de champán en el podio, haciendo que el trofeo cayera al suelo. Aquella anécdota fue muy comentada y también lo que sucedió después, cuandosemanas más tarde el piloto británico le restituyó el trofeo a Verstappen en perfecto estado.

Para evitar más disgustos, tras su victoria en Hungría este domingo, Norris cogió cuidadosamente la copa y tras levantarla en el podio, el equipo la puso a buen recaudo durante el clásico festejo grupal en el box de McLaren.

Además, la F1 tuvo un bonito detalle, al marcar la botella de champán que Lando utilizó en el podio con un mensaje en la etiqueta en la que se podía leer: "Encantado de verte de nuevo". Y es que Norris se ha reencontrado con la victoria en Hungría por primera vez este año, desde que luce el 1 de campeón en el chasis de su McLaren.

El 2x1 de Verstappen

Kimi Antonelli y Lando Norris alucinaron con el doble adelantamiento de Verstappen en Hungría. ¡Ohhh Dios Mío! , soltó el italiano en la sala donde la F1 reúne a los hombres del podio antes de la ceremonia oficial. Mientras, el propio Verstappen, que fue elegido por los fans como 'piloto del día', miró a Lando y Kimi con una pícara sonrisa.

El 'espía' Newey

Ya es habitual ver a Adrian Newey estudiando los detalles de los coches de los equipos rivales en la parrilla, antes de la carrera. El genial diseñador británico, que ha estado muy ocupado los últimos meses volcándose en la nueva especificación de AMR26 de Aston Martin, que ha presentado en Hungría con 16 mejoras de chasis y aerodinámica, miró sin disimulo los coches de Ferrari, Red Bull y McLaren antes de la salida en el circuito magiar.